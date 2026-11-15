Así se ve desde el aire el Balneario Municipal de Paraná, completamente cubierto por la creciente del río

La creciente del río Paraná continúa transformando el paisaje costero de la capital entrerriana. Imágenes aéreas muestran cómo quedó el Balneario Municipal, completamente cubierto por el agua. Este domingo, el río alcanzó los 5,69 metros a las 14, según la medición de Prefectura Naval Argentina.

El registro confirma que el curso de agua permanece por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros para Paraná. La diferencia es de 69 centímetros, mientras que el nivel de alerta, fijado en 4,70 metros, también quedó ampliamente superado.

Las imágenes tomadas desde el aire permiten dimensionar la magnitud de la inundación en uno de los espacios recreativos tradicionales de la ciudad. El avance del río dejó el predio bajo el agua y modificó por completo su aspecto habitual.

El avance del río afecta a los balnearios de Paraná

La Municipalidad había informado que el Balneario Municipal se encontraba completamente inundado y recomendó a los vecinos no ingresar al predio ni acercarse a sus instalaciones, debido a las condiciones generadas por la creciente.

La situación también afecta al balneario Thompson, donde el agua avanzó sobre los sectores de juegos, parrillas y camping. En ese espacio se establecieron restricciones de circulación, mientras que la playa permanece habilitada dentro de un área delimitada y bajo medidas de seguridad.

El crecimiento del Paraná se produce en un contexto regional marcado por el fenómeno climático de El Niño. Mientras continúa el seguimiento de la evolución del río, las autoridades mantienen medidas preventivas en los sectores costeros y recomiendan respetar las restricciones de acceso.