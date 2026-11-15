Monotributo en noviembre 2026: cuánto se paga por categoría y cuáles son los topes de facturación

El monotributo de noviembre 2026 mantiene los valores actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tanto para las cuotas mensuales como para los topes de facturación anual. Los importes contemplan un incremento del 16,8%, correspondiente a la inflación acumulada durante el primer semestre del año, y varían según la categoría y la actividad económica del contribuyente.

Con la actualización, la cuota mensual más baja del régimen simplificado quedó establecida en $49.527,18 para la categoría A, mientras que el importe más elevado alcanza los $1.614.446,04 para quienes prestan servicios y están inscriptos en la categoría K.

Los montos incluyen los componentes impositivo, previsional y de obra social para los contribuyentes que deben abonar los tres conceptos. En determinados casos, como quienes también trabajan en relación de dependencia, el importe puede ser diferente debido a las exenciones aplicables.

Cuánto se paga de monotributo en noviembre de 2026

Los valores mensuales dependen de la categoría en la que se encuentre inscripto cada contribuyente. A partir de la categoría C, también existen diferencias entre quienes prestan servicios y aquellos que se dedican a la venta de bienes.

La escala vigente para noviembre quedó establecida de la siguiente manera:

Categoría A: $49.527,18 para prestación de servicios y venta de bienes.

Categoría B: $56.379,08 para prestación de servicios y venta de bienes.

Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de bienes.

Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de bienes.

Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de bienes.

Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de bienes.

Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de bienes.

Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de bienes.

Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de bienes.

Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Los importes reflejan el monto mensual total para quienes están obligados a pagar los tres componentes del régimen. Las diferencias entre actividades se hacen más significativas en las categorías superiores.

Cuáles son los topes de facturación del monotributo

Además de las cuotas mensuales, ARCA actualizó los límites de ingresos brutos anuales que determinan la categoría correspondiente a cada contribuyente.

Estos topes establecen cuánto puede facturar una persona durante un período de 12 meses sin superar el límite de ingresos de su categoría, detalló Iprofesional.

Los valores vigentes para noviembre de 2026 son los siguientes:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

De acuerdo con la escala, el límite máximo de facturación anual para permanecer en el monotributo es de $126.610.838,75, correspondiente a la categoría K.