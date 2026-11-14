Créditos hipotecarios de ANSES: flexibilizan los requisitos para acceder a préstamos destinados a viviendas

Los créditos hipotecarios de ANSES tendrán condiciones de acceso más flexibles tras una modificación impulsada por el Gobierno nacional, que eliminó la exigencia de destinar los préstamos exclusivamente a la primera propiedad. La nueva disposición amplía el alcance del financiamiento hacia la adquisición de una "vivienda única o de ocupación permanente".

La medida fue comunicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la Comunicación B 13240 y alcanza a las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, canalizadas a través de las entidades bancarias participantes.

Con esta modificación, también podrán ser evaluadas personas que figuren como propietarias de un inmueble, pero que no tengan su uso efectivo. Cada banco deberá verificar la documentación presentada y determinar si el solicitante cumple con los requisitos establecidos para acceder al financiamiento.

Quiénes podrán acceder a los créditos hipotecarios

La flexibilización contempla distintas situaciones habitacionales que anteriormente podían quedar excluidas por el requisito de primera vivienda. Entre ellas, se encuentran las personas que heredaron una parte indivisa de una propiedad y aquellas que poseen inmuebles cuyo usufructo corresponde a terceros.

También podrán ser considerados quienes hayan cedido el uso de una vivienda y necesiten resolver su situación habitacional. La normativa contempla, además, determinados casos de reubicación o cambio de vivienda, siempre que se acrediten las condiciones exigidas.

Los préstamos continuarán destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas. La modificación no implica una aprobación automática, ya que las entidades financieras conservarán la responsabilidad de analizar la documentación y evaluar cada solicitud.

Cuáles son los montos y condiciones de los préstamos

Las operaciones financiadas con recursos del FGS mantienen un límite de 150.000 UVA por crédito, una tasa máxima de UVA más 7,5% anual y un plazo mínimo de devolución de 15 años.

Los préstamos se actualizan mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a la inflación. Esto significa que tanto el capital adeudado como las cuotas expresadas en UVA pueden aumentar de acuerdo con la evolución de los precios.

En paralelo, el mercado hipotecario argentino muestra una recuperación. Según un informe de First Capital Group basado en datos del BCRA y difundido por El Zonda, el saldo total de préstamos hipotecarios alcanzó los 9,6 billones de pesos en octubre, con un incremento neto de $481.677 millones durante ese mes.

Crecimiento de la demanda de créditos hipotecarios

El relevamiento indicó que los préstamos hipotecarios registraron un crecimiento nominal del 5,3% mensual y del 64,3% interanual. Al descontar la inflación, las subas fueron del 3,3% y del 23,7%, respectivamente.

Además, los hipotecarios fueron la única línea de crédito que mostró una variación positiva en términos reales. En contraste, los préstamos personales, prendarios y las tarjetas de crédito registraron retrocesos del 8,3%, 10,4% y 12,2%, respectivamente.

Actualmente, los créditos para vivienda representan el 8,6% de la cartera en pesos del sistema financiero, frente al 6,9% registrado un año atrás. La evolución del mercado dependerá de la respuesta de los bancos a las nuevas condiciones y de la continuidad de la demanda de financiamiento para viviendas.