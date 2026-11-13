Jubilados: por el bono congelado, los haberes mínimos aumentarán menos que la inflación

Las jubilaciones y pensiones en diciembre tendrán un incremento del 2,17% debido a que se ajustan en base al índice de precios de octubre que el INDEC dio a conocer este jueves.

Sin embargo, según publicó Clarín, como el bono de hasta $ 70.000 que perciben los haberes mínimos sigue congelado (desde marzo de 2024), casi la mitad de los jubilados y pensionados tendrán un aumento inferior, de 1,87 %. Menor será el incremento para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) (1,81%) y para las Pensiones No Contributivas (1,77 %).

En noviembre el haber mínimo con el bono es de $ 514.158.46 ($ 444.158 más $ 70.000 del bono). En diciembre subirá a $ 523.796 ($ 453.796 más $ 70.000), lo que representa un incremento del 1,87%.

La PUAM (80% del haber mínimo) en noviembre es de $ 425.326.77 ($ 355.326 más $ 70.000) y suben en diciembre a $ 363.036, más el bono da $ 70.000, lo que representa un incremento de 1,81%.

Las Pensiones No Contributivas en noviembre son de $ 380.910.92 ($ 310.910 más $ 70.000) y pasarán en diciembre a $ 317.656 más $ 70.000, suma $ 387.656, una suba de 1,77%.

En tanto, el haber máximo aumenta de $ 2.988.765,82 a $ 3.053.622. ( 2,17%)

En diciembre, los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo que se calculará sobre el haber mensual de ese mes, sin el bono. Esto representa una pérdida adicional.

En tanto, si se toma en cuenta el aumento de las canastas de indigencia (3,5%) y de pobreza ( 3,1%) durante octubre, las pérdidas en el poder de compra de las jubilaciones mínimas se amplían, más aun porque esa canastas aumentaron en los últimos 12 meses un 39,9% y un 39,2%.

Entre enero y octubre de este año (último dato oficial), la inflación fue 26,3 %, pero el haber mínimo total pasó de $ 410.880 a $ 505.749, un incremento de 23,1 % aumentando la pérdida del poder de compra de los últimos años.

El bono está congelado desde marzo de 2024. Si se hubiese actualizado con el resto de los haberes, su valor debería ser de $ 235.979. Y el haber mínimo total de octubre, en lugar de $ 505.748 ($ 435.748 más $ 70.000), debería ascender a $ 671.727 ($ 435.748 más $ 235.979).

Esto significa que el bono perdió el 70% del valor que tenía en el momento en que fue congelado por el Poder Ejecutivo. A las pérdidas intermensuales y el no cobro de los aguinaldos, por la falta de actualización, la diferencia en perjuicio de los jubilados y pensionados es de $ 165.979 ( $ 671.727 menos $ 505.748) solo en octubre. El bono no integra el haber y no computa para el pago del aguinaldo.

La decisión de congelar el bono afecta a la mitad de los jubilados del SIPA, unos 3 millones de personas, más otro 1,5 millón que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y las pensiones no contributivas.

Por el bono congelado, los jubilados de haberes mínimos pierden todos los meses frente a la inflación.

El impacto positivo del bono fue decreciente en el tiempo, pasando de representar el 52% del haber mínimo en marzo de 2024 al 14% cuando se cobre en diciembre próximo. Mientras se mantenga el congelamiento del bono, esta tendencia decreciente se va a ir acentuando hasta que represente un porcentaje insignificante sobre el valor total. En Presupuesto 2027 no está previsto actualizar el valor del bono.