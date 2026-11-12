Patronato mira al futuro: un nuevo gimnasio y la revancha deportiva que busca Bruffal

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, analizó la temporada 2026 y adelantó las principales decisiones que deberá tomar la institución para afrontar el próximo campeonato de la Primera Nacional. Durante una entrevista en el programa Buenas Noches, que se emite por Elonce, el dirigente reconoció errores en la planificación deportiva, pidió disculpas a los hinchas y brindó detalles sobre la continuidad del entrenador Marcelo Fuentes, la conformación del plantel y los desafíos económicos del club.

La permanencia conseguida tras el empate ante Atlético de Rafaela marcó el cierre de una campaña en la que el Rojinegro estuvo comprometido con la posibilidad de descender. El desenlace permitió conservar su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino, aunque dejó una experiencia difícil para quienes estuvieron al frente de la institución.

Al recordar aquella definición, Bruffal describió cómo atravesó personalmente las jornadas decisivas: "Esa tarde fue una de las tardes más difíciles". Luego agregó: "Tuvimos un mes completo que fue de incertidumbre y de sufrimientos".

La autocrítica por una temporada que estuvo lejos de las expectativas

Patronato había comenzado el campeonato con la intención de disputar los puestos de clasificación. Sin embargo, los resultados no acompañaron las expectativas y el equipo terminó involucrado en la lucha por la permanencia. Durante la entrevista, el presidente repasó los factores que condicionaron el rendimiento deportivo. Entre las dificultades mencionó las numerosas lesiones sufridas por el plantel. Uno de los casos más importantes fue el de Diego Díaz, quien llegó desde Unión de Santa Fe durante la mitad del torneo y sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su tercera presentación.

Sobre aquella incorporación, explicó: "Lo trajimos a Diego Díaz, delantero de Unión de Santa Fe, con la expectativa de generar goles, que es lo que le faltaba al equipo, que jugaba muy bien, pero le faltaba gol". Las estadísticas también fueron parte del análisis. El conjunto rojinegro terminó la temporada con 17 empates y figuró entre los equipos que menos partidos perdieron. Sin embargo, esa regularidad defensiva no alcanzó para conseguir una mejor ubicación. Al referirse a esa particularidad, Bruffal fue contundente: "Nos faltó gol nomás".

El dirigente también abordó la responsabilidad institucional por los resultados. Ante la consulta sobre qué mensaje quería transmitirles a los simpatizantes, reconoció que las decisiones adoptadas durante el año fueron evaluadas puertas adentro. "Hicimos la autocrítica necesaria internamente entre los dirigentes y los chicos que trabajan en el club, en la parte de fútbol", manifestó. Posteriormente, expresó: "Primero quiero pedir disculpas porque la verdad que nosotros no queríamos estar a donde terminamos. Con toda la buena voluntad formamos, creemos, un buen equipo y no funcionó".

Marcelo Fuentes y las primeras decisiones para 2027

La dirigencia comenzó a trabajar en la próxima temporada sin esperar demasiado tiempo después de la finalización del campeonato. La posibilidad de que la Primera Nacional comience el 22 de enero, fecha que todavía no estaba confirmada, obliga a resolver distintas cuestiones en las próximas semanas.

Uno de los asuntos centrales es la situación del cuerpo técnico. Consultado sobre el futuro de Marcelo Fuentes, Bruffal confirmó que las negociaciones continuaban abiertas y explicó qué aspectos estaban siendo evaluados. "Estamos en charlas con Marcelo, pero las charlas tienen que ver no solamente en la parte económica, sino también en la parte del proyecto", señaló.

El presidente también se refirió a los límites que enfrenta la institución al momento de planificar la próxima campaña. "Dentro de las conversaciones también uno tiene que tener en cuenta el presupuesto del club para tomar ese tipo de decisiones", sostuvo.

En paralelo, comenzaron las reuniones individuales para resolver la situación contractual de los futbolistas. El objetivo es definir las bajas y determinar qué jugadores podrán formar parte del nuevo proyecto deportivo. Durante la entrevista, Bruffal confirmó las primeras novedades: "Hoy rescindieron Attis, Heredia y se licenció a (Alan) Sosa, el arquero, porque tiene un convenio especial con nosotros".

También mencionó la situación de Chávez, quien estuvo a préstamo en el fútbol ecuatoriano. Su regreso representa una alternativa para el arco, aunque todavía deben resolverse aspectos relacionados con su continuidad.

Iván Chávez, el arquero que podría volver a tener protagonismo en Patronato.

Qué sucederá con Diego Díaz y los posibles refuerzos

La lesión de Diego Díaz dejó una situación contractual particular que deberá resolverse entre Patronato y Unión de Santa Fe. El delantero había llegado a préstamo sin cargo y sin opción de compra, con la intención de sumar continuidad en la Primera Nacional. Ante la consulta sobre las obligaciones que mantiene la institución durante la recuperación del futbolista, Bruffal aclaró: "Patronato tiene que seguir pagando el sueldo porque se lesionó en cancha de Patronato".

El dirigente estimó que Díaz podría permanecer fuera de las canchas hasta marzo o abril de 2027. Por ese motivo, su futuro dependerá tanto de la evolución física como de las conversaciones entre las instituciones involucradas. La posibilidad de incorporar nuevos futbolistas también formó parte del diálogo. Cuando le preguntaron qué jugador le gustaría ver con la camiseta rojinegra, el presidente mencionó un nombre, aunque sin anunciar negociaciones.

"Un jugador que me gustaría sería el delantero (Bruno) Nasta, por ejemplo. Pero hay que ver la cuestión económica", expresó. El atacante, que había jugado en San Miguel, apareció así como una preferencia personal del dirigente. No obstante, Bruffal dejó en claro que la conformación del próximo plantel estará vinculada con el proyecto del entrenador y las posibilidades financieras del club.

Los gastos de competir en la Primera Nacional

Más allá de las decisiones deportivas, la entrevista permitió conocer las dificultades que enfrenta Patronato para sostener su estructura. La institución debe afrontar los costos de participar en un torneo nacional y, al mismo tiempo, mantener las restantes actividades que desarrolla. Al comparar la situación de los equipos del interior con los de Buenos Aires, Bruffal explicó: "Nosotros tenemos un costo importantísimo que es traslado y alojamiento, costo que no tienen los equipos de Capital Federal y zona de Buenos Aires".

Según detalló, esos conceptos representan aproximadamente el 35% del presupuesto general. Los desplazamientos a provincias alejadas, como Jujuy y Salta, requieren viajar con anticipación y afrontar gastos adicionales de alojamiento y logística. El financiamiento de la actividad fue otro de los puntos abordados. Consultado sobre el acompañamiento que recibe la institución, el presidente destacó la participación de distintos sectores.

"Nosotros tenemos que agradecer profundamente el apoyo de la provincia, en este caso del gobernador y de los ministros, que la verdad que ha sido importante", manifestó. Luego dimensionó el peso que esos recursos tienen en la economía del club: "Sin el apoyo económico de la provincia, el club no podría haber participado".

Bruffal también mencionó la colaboración de la Municipalidad de Paraná y de empresas privadas. A su vez, señaló que la situación económica general influye sobre la asistencia del público al estadio.

Como ejemplo, calculó que una familia puede necesitar más de 100.000 pesos para concurrir a un partido. Consideró que ese gasto representa una dificultad para muchos hogares, aunque destacó las muestras de afecto y acompañamiento que recibe la institución.

Patronato anunció obras y nuevos espacios deportivos

El presente de Patronato también incluye proyectos destinados a ampliar su infraestructura. Durante la entrevista, Bruffal adelantó novedades sobre un acuerdo con SportClub para la construcción de un gimnasio dentro de la institución. El convenio contempla una duración inicial de diez años, con renovación automática por otro período similar. Las tareas estaban previstas para comenzar durante la semana siguiente a la entrevista.

Al referirse a la importancia de la iniciativa, el presidente expresó: "Nosotros estamos seguros que ese gimnasio va a cambiar, no solamente va a cambiar el club, sino que va a cambiar el barrio". El proyecto busca incorporar nuevas instalaciones y servicios para los socios, además de ampliar las posibilidades de utilización de los espacios deportivos.

Otra de las iniciativas anunciadas contempla la construcción de un gimnasio de alto rendimiento debajo de la tribuna ubicada sobre calle San Nicolás. El lugar estará destinado a los deportistas federados de las diferentes disciplinas. "Me parece que ese es un salto de calidad importantísimo para el club y para los deportistas de nuestro club", destacó Bruffal.

La institución también comenzó a organizar la temporada de pileta. El presidente confirmó que ya se había definido el esquema de costos para el verano, con la intención de facilitar el acceso de socios y familias.

El mensaje a los hinchas y el desafío de recuperar protagonismo

Sobre el cierre del programa, Bruffal volvió a recordar lo que significó evitar el descenso. Para el dirigente, conservar la categoría representó una condición fundamental para sostener el proyecto institucional y comenzar una nueva etapa. Al describir lo que estaba en juego en aquella definición, expresó: "La idea era mantener la categoría. Iba a ser un desastre importante si bajábamos al Argentino A".

La experiencia dejó un escenario diferente al que la dirigencia había imaginado al comenzar 2026. Sin embargo, el presidente sostuvo que el próximo campeonato ofrecerá una oportunidad para modificar el rumbo deportivo. "Para nosotros es una revancha la que tenemos para el año que viene", afirmó.

La planificación dependerá de las negociaciones con el cuerpo técnico, la reorganización del plantel y la disponibilidad de recursos. En ese contexto, Bruffal aprovechó el espacio televisivo para dirigirse al gobernador de Entre Ríos. "Quiero agradecerle al gobernador Rogelio Frigerio y decirle también que vaya preparando la ayuda para el año que viene", expresó.