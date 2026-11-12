Paraná: realizan un operativo integral de mantenimiento y mejoras en barrios de la Zona Sur

La Municipalidad de Paraná lleva adelante un operativo integral en distintos barrios de la Zona Sur, con trabajos de bacheo, enripiado, recambio de luminarias LED, poda, desmalezado y mantenimiento de espacios públicos. La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres recorrieron las intervenciones.

Las tareas se realizan a partir de los reclamos presentados por las 17 comisiones vecinales que integran Vecinales Unidas de la Zona Sur, en el marco de una agenda de trabajo acordada con el Ejecutivo municipal.

“Nos plantearon en forma muy prolija, vecinal por vecinal, los reclamos que tenían. Nos comprometimos desde la Secretaría de Servicios Públicos, desde todas las áreas municipales a hacer un trabajo integral en la zona. Lo estamos haciendo desde el día de ayer y vamos a seguir haciéndolo todos estos días”, explicó Romero.

La intendenta detalló que las solicitudes incluían problemas en el pavimento, el alumbrado público, fotocélulas que no funcionaban, plazas y limpieza de arroyos. Además, anticipó que continuarían con tareas de bacheo en caliente debido a las dimensiones de algunos sectores deteriorados.

“Vamos a tener de ahora en adelante la modalidad de no ir aislados o por tramos pequeños, sino tratar de hacer un abordaje territorial que contenga los reclamos de varias vecinales”, sostuvo.

Qué trabajos se realizan en los barrios de la Zona Sur

Por su parte, el viceintendente David Cáceres indicó que el Municipio mantuvo un encuentro con representantes vecinales alrededor de diez días antes del inicio del operativo. A partir de esa reunión, se realizó un relevamiento de las necesidades planteadas.

“Fuimos dando cumplimiento a cada una de las solicitudes que las vecinales nos pudieron hacer llegar. En concreto, los trabajos que hemos realizado son: embellecimiento de plaza, colocación de columna de alumbrado, recambio de luminaria, asfalto, desmalezado y poda correctiva”, enumeró.

El funcionario señaló que las intervenciones comenzaron a principios de semana y que continuarían hasta completar el operativo, que involucra a distintas áreas municipales y varias cuadrillas de trabajo.

Desde Vecinales Unidas de la Zona Sur también destacaron la respuesta del Municipio. Uno de los representantes explicó que las 17 comisiones vecinales presentaron una carpeta con los pedidos y valoró el inicio de las tareas en los distintos barrios.

“Nos juntamos las 17 vecinales en nuestro salón y ellos se comprometieron. Lo que me pone contento es que los trabajos se empezaron a realizar, están yendo barrio por barrio, los operativos se están haciendo”, expresó.

Además, agregó: “Las respuestas están llegando”.

Romero habló sobre la continuidad de la gestión y las elecciones

Durante la recorrida, la intendenta también fue consultada sobre una posible reelección en Paraná y la continuidad del actual equipo de gobierno.

“Este equipo tiene que seguir trabajando conmigo o con alguien del equipo, pero la idea nuestra es que haya una continuidad de gestión en la ciudad”, manifestó Romero.

En el plano provincial, expresó su respaldo a una eventual candidatura a gobernador del diputado provincial Juan José Bahillo dentro del peronismo.

“Juan José tiene una trayectoria que puede medirse en clave entrerriana, conoce la producción. 20 años fue exclusivamente empresario y productor en la provincia. Fue diputado nacional, es diputado provincial, dos veces intendente de su ciudad, funcionario nacional en Secretaría de Agricultura y ministro de la Producción de la provincia”, argumentó.

Finalmente, al referirse a las posibles internas partidarias y las aspiraciones de otros dirigentes, Romero señaló que las candidaturas deberán definirse mediante consensos o internas.

“No desmerezco a nadie ni las aspiraciones de nadie. No soy quién para decirle a alguien 'Vos no'. Yo expreso lo que opino nada más, pero con humildad y sabiendo que todavía no tenemos fecha de elección. Así que hoy: trabajo, trabajo y trabajo”, concluyó.