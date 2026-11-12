Ciclogénesis y tormentas en el centro del país: cómo afectarán a Entre Ríos tras el calor

La ciclogénesis prevista para el sábado estará acompañada por el avance de un frente frío que provocará un cambio en las condiciones atmosféricas. En Entre Ríos, el viernes se esperan hasta 34 grados y luego aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas.
La ciclogénesis prevista para el sábado 14 de noviembre en el este de la provincia de Buenos Aires se desarrollará en un escenario de creciente inestabilidad en el centro del país, debido al avance de un frente frío sobre una masa de aire cálido y húmedo. En Entre Ríos, el fenómeno coincidirá con el final de varios días de altas temperaturas y la posibilidad de lluvias y tormentas durante el fin de semana, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el análisis difundido por Meteored.
El viernes 13 será una de las jornadas más calurosas de la semana en territorio entrerriano, con temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados en Paraná y Concordia, mientras que en Gualeguaychú se esperan 31 grados. Sin embargo, el ingreso de aire más fresco favorecerá un descenso térmico durante el sábado, cuando las máximas se ubicarán alrededor de los 28 grados en las tres ciudades.
De acuerdo con Meteored, el sistema frontal favorecerá la formación de tormentas, algunas localmente fuertes y acompañadas por importante actividad eléctrica. Los fenómenos más intensos podrían concentrarse en sectores de Santa Fe, el sur de La Rioja, el norte de San Luis y distintas zonas de Buenos Aires. Aunque Entre Ríos no fue mencionada entre las áreas de mayor intensidad en ese informe, los registros del SMN anticipan precipitaciones en distintos sectores de la provincia.
Qué es la ciclogénesis y cómo puede influir en la región
La ciclogénesis es un proceso atmosférico que consiste en la formación o intensificación de un centro de baja presión. En determinadas condiciones, puede favorecer el desarrollo de lluvias abundantes, tormentas y vientos intensos, aunque sus efectos dependen de la ubicación y evolución del sistema.
Para el sábado 14, Meteored anticipó la posible formación de una baja presión sobre el este bonaerense. Su desarrollo será especialmente importante para determinar la distribución de las precipitaciones y las áreas donde podrían registrarse los vientos de mayor intensidad.
Los especialistas advirtieron que la evolución de este fenómeno presenta incertidumbre, debido a que pequeñas modificaciones en los modelos pueden alterar su ubicación y fuerza. Por ese motivo, no puede afirmarse que la ciclogénesis provocará directamente tormentas fuertes en Entre Ríos, aunque la provincia sí estará bajo la influencia del cambio de masa de aire y la inestabilidad asociada al sistema frontal.
Paraná y departamentos del centro y oeste: máximas de 34 grados
Para Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá, La Paz y Villaguay, el SMN anticipó que el viernes 13 se registrarán temperaturas elevadas, con una máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados en la capital entrerriana. Durante la jornada predominará la nubosidad variable, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% hacia la noche.
El sábado 14 se espera un cambio significativo, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 28 grados en Paraná. Durante la madrugada, mañana y tarde habrá probabilidades de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40%. También se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante las primeras horas del día.
Para el domingo 15, las condiciones tenderán a estabilizarse, con una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados. El lunes 16 podrían regresar las precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche, mientras que las temperaturas se mantendrán alrededor de los 28 grados.
Gualeguaychú y departamentos del sur y este: lluvias desde la madrugada
En Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, el ingreso del frente frío también estará acompañado por un descenso de las temperaturas. Para Gualeguaychú, el SMN anticipó una máxima de 31 grados durante el viernes 13, con una mínima de 17 grados y cielo mayormente nublado.
El cambio más importante se espera durante la madrugada del sábado 14, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40% y el 70% en Gualeguaychú. Durante la mañana persistirá la nubosidad y hacia la tarde se esperan mejores condiciones, con una máxima de 28 grados.
El domingo 15 se prevé una jornada con nubosidad variable y temperaturas entre los 16 y los 26 grados. Para el lunes 16 volverá a aumentar la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40% y una máxima cercana a los 27 grados.
Concordia y departamentos del norte: calor seguido de tormentas
En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las temperaturas también alcanzarán valores elevados antes del ingreso del frente frío. Para Concordia, el SMN anticipó una máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados durante el viernes, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas.
El sábado 14 comenzará con mayor nubosidad y una temperatura mínima de 18 grados. Durante la tarde se esperan lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados. Además, durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Para el domingo 15 se prevé una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 volverá a aumentar la inestabilidad durante la tarde y la noche, con posibilidad de precipitaciones y temperaturas cercanas a los 28 grados.