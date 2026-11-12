Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado: los precios actualizados para 2026

Instalar un aire acondicionado en Argentina en 2026 tiene un costo de mano de obra que oscila entre los $200.000 y $290.000, según la capacidad del equipo. Así lo establece la tabla de valores recomendados por la Cámara Argentina de Instaladores Matriculados (CAIM), correspondiente al período comprendido entre septiembre y diciembre de este año.

Con la llegada de los días de calor y la proximidad del verano, muchas familias comienzan a evaluar la compra de equipos de refrigeración o la reinstalación de aparatos que ya tienen en sus hogares. En ese contexto, conocer los precios de referencia permite anticipar gastos y comparar presupuestos.

Según informó iProfesional, los montos difundidos por la entidad corresponden exclusivamente a la mano de obra. Por lo tanto, no incluyen materiales, cañerías, soportes ni otros elementos que puedan ser necesarios para completar el trabajo.

Cuánto cuesta instalar un aire acondicionado en 2026

Los valores recomendados por la CAIM varían de acuerdo con la capacidad de refrigeración de cada equipo, expresada en kilocalorías por hora (kcal/h).

Para los aparatos de 2.250 kcal/h, la instalación tiene un precio sugerido de entre $200.000 y $220.000. En el caso de los equipos de 3.000 a 4.500 kcal/h, el costo recomendado aumenta a entre $250.000 y $270.000.

Por su parte, instalar un aire acondicionado de 6.000 kcal/h demanda una mano de obra estimada de entre $270.000 y $290.000. Estas cifras constituyen referencias orientativas y no tarifas obligatorias para los instaladores.

Cuánto cuesta desinstalar y trasladar un equipo

La desinstalación representa otro gasto que deben considerar quienes necesitan reemplazar un aparato, cambiarlo de ambiente o trasladarlo durante una mudanza.

De acuerdo con el listado de la cámara, retirar un aire acondicionado de hasta 6.000 kcal/h tiene un costo recomendado de entre $160.000 y $180.000, sin contemplar una posterior colocación.

Si se suman ambos trabajos, desinstalar e instalar un equipo de 2.250 kcal/h cuesta entre $360.000 y $400.000. Para uno de 3.000 a 4.500 kcal/h, el presupuesto combinado asciende a $410.000-$450.000, mientras que para uno de 6.000 kcal/h alcanza entre $430.000 y $470.000.

Qué tener en cuenta antes de contratar el servicio

Antes de contratar un instalador, se recomienda solicitar un presupuesto detallado que especifique las tareas incluidas y los posibles gastos adicionales.

Entre los conceptos que pueden incrementar el precio final se encuentran las cañerías, los soportes, los materiales de conexión, las adecuaciones eléctricas y las características del lugar donde se colocará el aparato.

Los valores de la CAIM permiten contar con una referencia para planificar la instalación antes del verano. Sin embargo, el presupuesto definitivo dependerá de las condiciones particulares de cada trabajo y de los materiales necesarios.