La historia de “Alma misionera”, la canción argentina que cantaron León XIV y Soledad Pastorutti

Mónica de la Canal tenía 18 años cuando escribió una melodía destinada a acompañar la tarea pastoral de una comunidad religiosa de Chascomús. Más de cuatro décadas después, “Alma misionera”, también conocida como “Canción del misionero”, fue entonada por León XIV en dos de las actividades centrales de su gira por la Argentina: una en la voz de la cantante católica Athenas y otra, interpretada por Soledad y Natalia Pastorutti.

La autora repasó el nacimiento de la obra, compuesta en 1981 y titulada originalmente “Toma mi vida nueva”. “Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, recordó.

La letra surgió de su cercanía con los misioneros claretianos y de su participación en tareas comunitarias. “Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia”, afirmó De la Canal, y señaló que la canción expresa “lo que representa lo que son los misioneros claretianos del Corazón de María”.

El manuscrito de Alma Misionera

De la Canal explicó que la experiencia cotidiana junto a los religiosos fue el punto de partida para escribir una canción sobre la entrega y el servicio. La labor de los claretianos, su vínculo con familias de menores recursos y su trabajo parroquial quedaron reflejados en versos que proponen poner la vida al servicio de otros.

La composición comenzó a circular en celebraciones, retiros y colegios de la zona. “En principio fue un retiro en Gándara, que es un pueblito muy cerca de Chascomús. Después pasó a La Plata y después tomó vuelo sola, atravesó fronteras”, relató la compositora.

De la Canal confirmó además que creó ambos elementos de la obra: “La letra y la música, sí, las dos cosas”. Según contó, durante mucho tiempo consideró que el tema pertenecía al repertorio colectivo de la Iglesia: “Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor”.

Con acordes simples y un estribillo fácil de aprender, “Alma misionera” se instaló en misas, peregrinaciones, confirmaciones y encuentros pastorales. Su letra plantea una oración de quien se ofrece a acompañar a las personas que atraviesan dificultades o perdieron la esperanza. “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, resaltó la compositora.

La difusión internacional de la obra también abrió una discusión sobre su registro formal. Durante años, diversos cancioneros atribuyeron la canción al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien la presentó en un encuentro religioso en Guanajuato en 1993.

De la Canal impulsó una presentación judicial para que se reconozca su autoría. “Yo la compuse en el año 1981”, sostuvo al referirse a la atribución a una persona que la habría presentado en 1993. Sobre ese conflicto, aclaró: “Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas”.

Entre los elementos que respalda su reclamo figura el manuscrito original que conserva desde su juventud. “Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”, dijo al mostrar el documento durante la entrevista con Telenoche. También menciona el recuerdo de integrantes de la comunidad de Chascomús que ya cantaban la pieza más de una década antes de su difusión en México.

La canción tuvo otro momento de gran alcance en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, el primer encuentro internacional encabezado por el papa Francisco.

La visita de León XIV a la Argentina le dio una nueva dimensión pública a la obra de De la Canal. La autora contó que había decidido registrarla ese mismo año, antes de conocer la agenda papal: “Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción”.

El lunes 9 de noviembre, el Pontífice cantó “Alma misionera” junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la asistencia de personas con discapacidad. La interpretación acompañó una de las actividades de su agenda vinculadas al cuidado de los sectores vulnerables.

El martes 10, el Papa participó de una vigilia juvenil frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Allí volvió a sumarse a “Alma misionera” junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los fieles que participaron de la celebración, que reunió a más de un millón de personas, según los datos difundidos sobre el acto.

Soledad Pastorutti llevó la canción al escenario antes de la misa multitudinaria. La cantante la interpretó junto a su hermana Natalia Pastorutti, en una actuación que antecedió al ingreso de León XIV y que incorporó una pieza de larga circulación en parroquias y encuentros juveniles al programa artístico de la vigilia. (Infobae).