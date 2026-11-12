ANMAT prohibió medicamentos, un producto con cannabis y un desinfectante

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y el uso de distintos medicamentos y productos sanitarios en todo el territorio argentino. Las medidas fueron oficializadas este jueves mediante cuatro disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, luego de investigaciones que detectaron riesgos para la salud, productos sin autorización y un medicamento falsificado.

Las restricciones alcanzaron productos identificados como Canna Oil, una presentación falsificada de Dysport 500, un alcohol etílico comercializado bajo la marca Fresh & Clean y especialidades medicinales que contienen monosialogangliósidos. Y se establecieron diferentes alcances según cada caso. Mientras algunas prohibiciones afectaron a todos los productos identificados bajo una determinada denominación, otra se limitó a un lote específico. Además, el organismo ordenó retiros del mercado y la cancelación de autorizaciones sanitarias.

Prohibieron medicamentos utilizados para trastornos neurológicos

Una de las principales medidas quedó establecida mediante la Disposición 7250/2026, por la cual ANMAT prohibió el uso y la comercialización de las especialidades medicinales que contienen monosialogangliósidos (GM1) como principio activo.

Según el Anexo I de la resolución, el medicamento registrado alcanzado por la medida es Sinaxial, del laboratorio TRB Pharma S.A., identificado con el certificado N.º 39.097 del Registro de Especialidades Medicinales.

La prohibición comprende las presentaciones inyectables de 20 mg, 40 mg, 100 mg, 200 mg y 1000 mg.

La decisión se fundamentó en una evaluación desfavorable de la relación entre riesgos y beneficios de estos medicamentos. Entre los riesgos considerados por el organismo se mencionó la posibilidad de complicaciones inmunológicas graves, incluido el síndrome de Guillain-Barré.

Además de prohibir su uso y comercialización, ANMAT dispuso la cancelación de las autorizaciones sanitarias correspondientes y estableció el retiro de las unidades alcanzadas del mercado en un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la disposición.

Los riesgos que detectó la ANMAT

Entre las principales preocupaciones sanitarias, el informe mencionó la posibilidad de desarrollar complicaciones inmunológicas graves, especialmente el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta los nervios periféricos y puede provocar debilidad muscular y parálisis.

La evaluación señaló que los gangliósidos de origen animal pueden desencadenar respuestas autoinmunes. También recordó que distintas agencias regulatorias internacionales habían advertido sobre estos riesgos y que varios países restringieron o suspendieron su comercialización.

Ante estos antecedentes, ANMAT resolvió cancelar las autorizaciones de comercialización y las inscripciones en el Registro de Especialidades Medicinales de los productos que contienen GM1.

Además, los laboratorios titulares deberán retirar del mercado todas las unidades alcanzadas en un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la disposición. La medida también estableció que no se aprobarán nuevas solicitudes de inscripción ni se renovarán los certificados correspondientes a estos medicamentos.

Prohibieron productos Canna Oil ofrecidos para uso medicinal

Por otra parte, mediante la Disposición 7206/2026, ANMAT prohibió el uso, la comercialización en plataformas electrónicas y la distribución nacional de productos identificados como Canna Oil, indicados para uso en medicina humana, hasta que obtengan la correspondiente autorización sanitaria.

La investigación comenzó a partir de una denuncia sobre la comercialización de un aceite de cannabis promocionado mediante folletos publicitarios. En ese material se atribuían al producto propiedades terapéuticas para distintas enfermedades, entre ellas epilepsia, fibromialgia, cáncer, Parkinson y Alzheimer.

Durante las actuaciones, el organismo detectó que también se ofrecían presentaciones en goteros y cremas, promocionadas para tratar insomnio, dolores crónicos, ansiedad, depresión, artritis y otras afecciones.

La Dirección de Gestión de Información Técnica informó que no existían registros de inscripción del producto Canna Oil en el Registro de Especialidades Medicinales, ni constancias de habilitación ante ANMAT de los establecimientos identificados como Canna Oil o Pura Sanación.

El organismo advirtió que se desconocían las condiciones de fabricación y la composición real de los productos. Por ese motivo, consideró que su comercialización representaba un riesgo potencial para los pacientes.

La prohibición se circunscribió a los productos identificados en la disposición y no implicó una restricción general de todos los medicamentos o preparados de cannabis autorizados en Argentina.

Detectaron un producto falsificado de Dysport 500

Otra de las medidas alcanzó a un producto identificado como Dysport 500 IPSEN (toxina botulínica tipo A), lote P081932, con vencimiento en junio de 2029, cuya utilización, comercialización y distribución fueron prohibidas mediante la Disposición 7207/2026.

La investigación comenzó después de una denuncia presentada por Galderma Argentina S.A., titular del medicamento registrado, que informó sobre una oferta de venta irregular.

Según detalló la empresa, una unidad adquirida durante la investigación presentaba características incompatibles con el producto legítimo. Entre las irregularidades detectadas figuraban un envase rotulado exclusivamente en inglés, la ausencia del logotipo de la firma y la falta de información de trazabilidad.

Además, el número de lote P081932 no correspondía a un lote de fabricación válido para el mercado argentino ni para otros mercados, de acuerdo con la información presentada por la compañía.

ANMAT concluyó que se trataba de un producto falsificado y advirtió que no era posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia, debido a que se desconocían sus condiciones de elaboración y su composición real.

La prohibición se aplicó exclusivamente al producto y lote identificados, sin extenderse a todas las unidades legítimas de Dysport 500.

Ordenaron retirar un alcohol desinfectante del mercado

La cuarta disposición, identificada con el número 7249/2026, prohibió el uso, comercialización y distribución nacional de un alcohol etílico comercializado bajo la denominación Fresh & Clean, elaborado por FANC S.A.

El producto estaba rotulado como “Alcohol etílico. Exclusivo uso profesional. Categoría desinfectante. Eficaz agente sanitizante”, con una graduación alcohólica de 96°.

La investigación comenzó a partir de una consulta sobre su legitimidad. Durante las actuaciones, ANMAT constató que el producto no contaba con el registro sanitario correspondiente.

El organismo también señaló que, por su composición, debía considerarse un producto de uso sanitario y que no correspondía su clasificación como producto domisanitario dentro de la categoría de desinfectantes, tal como había sido comercializado.

Ante esta situación, ANMAT prohibió el producto y ordenó su retiro del mercado. La restricción alcanzó a todos los lotes de la presentación identificada en la disposición.

Las prohibiciones tienen alcance nacional

Las cuatro disposiciones establecieron medidas de alcance nacional y contemplaron la comunicación a las autoridades sanitarias provinciales y a distintos organismos de control.

En los casos de Canna Oil y Dysport 500, también se dispuso la intervención de las áreas correspondientes para evaluar o ampliar actuaciones judiciales vinculadas con las irregularidades detectadas.