Murió Ricardo “Negro” Rodríguez, histórico entrenador del ascenso argentino

El fútbol argentino está de luto tras la muerte de Ricardo “Negro” Rodríguez, histórico entrenador del ascenso, quien falleció este miércoles a los 72 años. El director técnico desarrolló una extensa trayectoria en diferentes categorías y dejó una huella especial en All Boys, institución en la que también se desempeñó como futbolista.

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre los clubes donde trabajó. All Boys, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán fueron algunas de las instituciones que expresaron sus condolencias y recordaron su aporte al fútbol argentino.

Rodríguez había tenido su última experiencia como entrenador en El Porvenir, durante 2025, después de una carrera que se extendió durante casi tres décadas y lo llevó a dirigir equipos de distintas provincias.

Su histórica trayectoria como entrenador

El “Negro” Rodríguez comenzó su carrera como director técnico en 1997, cuando asumió la conducción de All Boys. Su primer ciclo se extendió hasta 1999 y posteriormente regresó en otras dos oportunidades: entre 2001 y 2003, y entre 2013 y 2014.

Su vínculo con el conjunto de Floresta fue uno de los más importantes de su trayectoria. Según destacó la institución, se convirtió en el tercer entrenador con mayor cantidad de partidos dirigidos en la historia del club.

Además, tuvo la particularidad de conducir al equipo en tres categorías diferentes, incluida la Primera División, lo que reflejó su prolongada relación con la institución.

A lo largo de su carrera también dirigió a Platense, Racing de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Central Norte de Tucumán y Talleres de Perico.

Asimismo, tuvo un paso por Defensa y Justicia durante la temporada 2011/2012. Su única experiencia como entrenador fuera de Argentina fue en Atlante, de México.

Sus comienzos como futbolista y su paso por Europa

Ricardo Rodríguez nació el 4 de marzo de 1954 en Buenos Aires y comenzó su carrera profesional como defensor en San Lorenzo de Almagro, donde debutó en julio de 1973.

En 1975 dio el salto al fútbol europeo al incorporarse al Atlético de Madrid, de España. Posteriormente regresó a Argentina y vistió la camiseta de All Boys entre 1976 y 1978, en lo que representó su primer vínculo con el club de Floresta.

Durante su etapa como jugador también pasó por Atlético Bucaramanga, de Colombia, Almagro, Banfield y Arsenal de Sarandí.

Finalmente, se retiró del fútbol profesional en Estudiantes de Buenos Aires, en 1984. Trece años después inició su recorrido como entrenador, una actividad en la que alcanzó reconocimiento dentro del ascenso argentino.

El emotivo recuerdo de los clubes

Tras conocerse su fallecimiento, All Boys publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde recordó su trayectoria como futbolista y entrenador.

La institución destacó especialmente sus tres ciclos al frente del plantel profesional y su lugar entre los técnicos con mayor cantidad de encuentros dirigidos en la historia del club.

Por su parte, Defensa y Justicia recordó su paso durante la temporada 2011/2012 y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

Atlético Tucumán también expresó su pesar y lo definió como un entrenador “muy querido y respetado, que dejó una huella especial” en la institución.