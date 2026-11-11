Torneo Clausura 2026: confirmaron los días y horarios de los octavos de final

El estadio Único de La Plata será la sede de la gran final del torneo.

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, instancia que marcará el comienzo de los playoffs y definirá a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final. Los encuentros se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, luego de la Fecha FIFA, con partidos únicos en los estadios de los clubes mejor ubicados durante la fase regular.

La actividad comenzará con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano, mientras que River recibirá a Lanús el domingo 22 de noviembre. Por su parte, Boca cerrará la programación el miércoles 25, cuando se enfrente a Independiente Rivadavia en la Bombonera.

La organización del calendario contempló la participación de la Selección argentina en los amistosos internacionales frente a Uruguay, en la Bombonera, y Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una vez finalizados esos compromisos, los clubes retomarán la competencia local para disputar la etapa decisiva del campeonato.

Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional distribuyó los ocho partidos en cinco jornadas. La programación quedó establecida de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre, a las 20: Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre, a las 15: Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

Sábado 21 de noviembre, a las 17: Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre, a las 16: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

Domingo 22 de noviembre, a las 19: River Plate vs. Lanús.

Domingo 22 de noviembre, a las 22: Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre, a las 17: Gimnasia de La Plata vs. Newell's Old Boys.

Miércoles 25 de noviembre, a las 21: Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia.

El cronograma permitirá que los equipos clasificados organicen sus preparativos para una instancia en la que no habrá margen de recuperación después de una derrota.

A diferencia de la fase regular, los octavos se resolverán mediante eliminación directa, por lo que cada encuentro determinará qué equipo continuará en la competencia.

Cómo quedó el cuadro de los playoffs

El cuadro eliminatorio quedó dividido en dos sectores, con cuatro enfrentamientos por cada lado. Los equipos que superen los octavos avanzarán a cuartos de final y mantendrán su recorrido dentro de la llave correspondiente.

En el sector izquierdo se enfrentarán Instituto y Huracán, River y Lanús, Argentinos Juniors e Independiente, y Vélez y Belgrano.

Por el lado derecho quedaron ubicados Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia y Barracas Central, Boca e Independiente Rivadavia, y Gimnasia de La Plata y Newell's.

Los equipos que finalizaron en mejores posiciones durante la fase regular tendrán la ventaja de disputar los octavos de final en sus respectivos estadios.

Cómo se definirán los partidos en caso de empate

Los encuentros de los playoffs se disputarán a partido único, sin revancha. El equipo que resulte vencedor accederá directamente a la siguiente instancia.

En caso de que un encuentro termine igualado durante los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la igualdad continúa después de la prórroga, el clasificado se determinará mediante una definición por penales.

Este sistema también se utilizará durante los cuartos de final y las semifinales, mientras que la final tendrá el mismo mecanismo para resolver un eventual empate.

Cuándo se jugarán los cuartos, las semifinales y la final

La Liga Profesional también estableció las fechas previstas para las siguientes instancias del Torneo Clausura 2026.

Los cuartos de final se desarrollarán durante el fin de semana del 29 de noviembre, una vez que se conozcan los ocho equipos que superen la primera ronda eliminatoria.

Las semifinales quedaron programadas para el fin de semana del 6 de diciembre, cuando los cuatro clubes que continúen en competencia buscarán un lugar en el encuentro decisivo.

La final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, ubicado en La Plata.

A diferencia de las instancias anteriores, el partido que definirá al campeón tendrá una sede previamente establecida.

Qué obtendrá el campeón del Torneo Clausura

Además del título nacional, el equipo que conquiste el Clausura 2026 conseguirá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, uno de los principales objetivos deportivos de los clubes participantes.

El campeón también obtendrá el derecho de disputar el Trofeo de Campeones, encuentro que enfrentará a los ganadores de los dos torneos de la temporada.

Ese partido está previsto para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el ganador del Clausura se medirá con Belgrano, campeón del Torneo Apertura 2026.