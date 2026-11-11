Montielera y Federal estrenará un espectáculo en homenaje al acordeonista Alcides Müller

La compañía de danzas Montielera y Federal realizará un homenaje al acordeonista Alcides Müller con el estreno de su espectáculo “Entre acordes y recuerdos”, previsto para este jueves 12 de noviembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La propuesta reunirá música y danza en una puesta artística dedicada a reconocer el legado del músico y difundir las expresiones culturales de Entre Ríos.

Los integrantes de la agrupación Abelardo Coronel, Bautista García, Tiago Escardaferro y Florencia López visitaron los estudios de Elonce, donde compartieron detalles de la presentación, repasaron la trayectoria de la compañía y ofrecieron una interpretación musical en vivo como anticipo del espectáculo.

"Vamos a estar en el Juan L. Ortiz presentando esta obra hermosa”, expresó Florencia López durante la entrevista.

Un homenaje a Alcides Müller a través de la música y la danza

La presentación buscará recuperar y poner en valor el legado artístico de Alcides Müller, una figura vinculada con la música regional entrerriana y el acordeón.

El espectáculo combinará interpretaciones musicales y coreografías, una característica que distingue a Montielera y Federal en sus diferentes presentaciones.

Los integrantes explicaron que la música en vivo ocupa un lugar importante dentro de la identidad de la compañía. En numerosos encuentros, festivales y certámenes, los bailarines desarrollan sus coreografías acompañados por músicos de la agrupación.

“Generalmente, en la mayoría de las presentaciones o certámenes hacemos las actividades con música en vivo. Este trío siempre está a disposición”, comentó Abelardo Coronel.

Durante su visita al programa, los artistas también realizaron una interpretación musical que permitió anticipar parte de la propuesta que llevarán al escenario.

Montielera y Federal: una compañía que nació entre amigos

Florencia López recordó que la agrupación comenzó a gestarse en 2020.

“A partir de un grupo de jóvenes, amigos y bailarines que querían bailar. Nos agarró justo la pandemia, así que la idea volvió a surgir en 2021”, relató.

Aunque la compañía tiene su sede en Crespo, está integrada por artistas de diferentes localidades entrerrianas, entre ellas Paraná, Nogoyá, Oro Verde y Villa Libertador San Martín.

Esta diversidad territorial se convirtió en una de las particularidades del grupo, cuyos integrantes deben organizar sus actividades para coincidir en los ensayos y preparar las distintas presentaciones.

“Somos artistas, bailarines y amigos de la zona. Tanto los músicos como los bailarines venimos de distintos lugares”, explicó López.

El esfuerzo de los ensayos y la pasión por el folclore

La distancia entre las localidades donde residen los integrantes representa un desafío para la organización de los encuentros.

Según explicaron, la compañía mantiene un cronograma de ensayos que contempla reuniones cada dos semanas, generalmente los domingos desde las primeras horas de la mañana.

“Ensayamos un domingo cada 15 días, a partir de las 9 o 10 de la mañana. Es un ensayo fijo y a veces cuesta, porque representa un sacrificio enorme para todos, especialmente para quienes viajamos desde otras localidades”, reconoció López.

Sin embargo, destacó que el compromiso con la actividad artística permite sostener la dinámica del grupo.

“La danza nos mueve. La realidad es que levantarnos un domingo a las ocho de la mañana no nos pesa”, afirmó.

Los encuentros permiten preparar coreografías, coordinar las interpretaciones musicales y desarrollar las propuestas que presentan durante el año.

Presentaciones en Argentina y una experiencia internacional

A lo largo de su trayectoria, Montielera y Federal participó en diferentes encuentros y certámenes folclóricos, tanto dentro como fuera de Entre Ríos.

Entre las experiencias mencionadas por sus integrantes se destacaron presentaciones en la provincia de Córdoba y en Pergamino, provincia de Buenos Aires.

Además, la compañía formó parte de una delegación entrerriana que participó en Paraguay en representación del Festival Nacional del Malambo.

“Hace poco estuvimos en certámenes en Córdoba, el año pasado participamos en Pergamino y hace unos meses estuvimos con una delegación de Entre Ríos en Paraguay”, repasó Coronel.

Montielera y federal realizará un homenaje a Alcides Müller

El grupo también desarrolló producciones audiovisuales destinadas a difundir las expresiones tradicionales argentinas. Entre ellas, sus integrantes destacaron el reciente estreno de un videoclip con música del Pericón Nacional.

“Siempre estamos trabajando en actividades que permitan difundir nuestra cultura y nuestra música regional”, señalaron.

Entradas para “Entre acordes y recuerdos”: cuánto cuestan y dónde conseguirlas

La compañía confirmó que el espectáculo en homenaje a Alcides Müller se realizará este jueves 12 de noviembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, de Paraná.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden solicitarse a través de las redes sociales de Montielera y Federal.

También se habilitará la venta en la puerta del centro cultural, aunque los artistas advirtieron que quedaban pocas localidades disponibles.

Montielera y federal realizará un homenaje a Alcides Müller

“Las entradas se pueden pedir por nuestras redes sociales y también se van a vender en puerta, en el Juan L. Ortiz. Quedan muy pocas, así que recomendamos comprarlas con anticipación”, indicaron.

La propuesta representará una nueva oportunidad para que la agrupación comparta su trabajo con el público y continúe promoviendo la música y las danzas tradicionales.