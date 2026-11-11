Crearon una plataforma para seguir la altura de los ríos y anticipar posibles inundaciones

Una plataforma gratuita para monitorear la altura de los ríos fue desarrollada por tres profesionales de Santa Fe con el objetivo de facilitar el acceso a información sobre el comportamiento de los cursos de agua y contribuir a la prevención de inundaciones. Se trata de Hidromonitor, una herramienta digital que reúne datos oficiales, imágenes satelitales y proyecciones para seguir la evolución de los ríos Paraná y Uruguay, entre otros.

En medio de la creciente preocupación por el aumento del nivel del río Paraná y las consecuencias del fenómeno de El Niño, los creadores de la aplicación dialogaron con Elonce, durante el programa GPS, y explicaron cómo funciona el sistema, qué información ofrece y cuáles son sus posibilidades de desarrollo.

El equipo está integrado por Florencia Costa, doctora en Matemáticas; Leandro Butto, licenciado; y Guillermina Giménez, ingeniera. Los tres son oriundos de Santa Fe y trabajaron en una propuesta que busca transformar información técnica en una herramienta sencilla para vecinos, municipios y organismos vinculados con la gestión de riesgos.

Cómo nació Hidromonitor y qué información ofrece

Leandro Butto explicó que el proyecto surgió de su interés personal por comprender el funcionamiento de los ríos, las represas y los cambios en los niveles del agua.

“Hace dos años empecé a investigar cómo corre el río Paraná y si las represas tienen información sobre cuándo abren o cierran sus compuertas. Me interesaba mucho aprender sobre estos temas”, relató.

Durante ese proceso, comenzó a reunir información disponible en organismos oficiales y detectó una dificultad: los datos estaban distribuidos en diferentes páginas y, para muchas personas, resultaba complejo interpretarlos.

“Noté que había muchísima información, pero que para acceder a ella había que ingresar a distintas páginas y leer datos técnicos. Entonces pensé cómo llevar todo eso a una plataforma totalmente intuitiva”, explicó.

Cuando compartió su trabajo con Costa y Giménez, ambas consideraron que la popuesta tenía potencial para convertirse en una herramienta de consulta pública. A partir de ese momento, comenzaron a desarrollar Hidromonitor.

Cómo consultar la altura del río Paraná en tiempo real

Guillermina Giménez detalló que la plataforma puede utilizarse desde cualquier navegador mediante el sitio hidromonitor.com, sin necesidad de pagar una suscripción.

“Se ingresa desde cualquier navegador, se solicita un correo electrónico y después llega un código de verificación. Una vez que ingresan, pueden observar un mapa con las distintas provincias y las alturas de los ríos”, explicó.

La ingeniera indicó que la información proviene de organismos oficiales, entre ellos el Instituto Nacional del Agua (INA) y Prefectura Naval Argentina.

A través del mapa, los usuarios pueden identificar las estaciones de medición y consultar si los niveles se encuentran dentro de parámetros normales o en situaciones de prealerta y alerta.

“Se puede ir viendo aguas arriba cómo están las represas, si están abriendo o cerrando compuertas, y visualizar distintas capas y filtros desde el panel”, detalló Giménez.

La herramienta también incorpora imágenes satelitales que permiten observar el comportamiento del agua en diferentes sectores.

“Los colores indican si es el curso natural del agua, si hay anegamientos o si aparece agua donde antes no había. También se pueden visualizar radares de tormentas”, agregó.

Una herramienta para prevenir inundaciones

Uno de los principales objetivos de Hidromonitor es facilitar la toma de decisiones ante posibles situaciones de riesgo, especialmente en localidades ubicadas sobre las costas de los ríos Paraná y Uruguay.

Giménez explicó que la plataforma podría resultar útil para municipios, comunas y organismos encargados de coordinar medidas preventivas frente a las crecidas.

“La idea es que sea de ayuda para la población y una herramienta para la toma de decisiones, algo preventivo tanto para comunas como para municipios”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el sistema no reemplaza los informes de los organismos especializados, sino que permite visualizar de manera integrada la información disponible.

“No estamos reemplazando ningún dato oficial. Tomamos esa información y la replicamos en un mapa. Evaluando la situación, se puede llegar a tomar una decisión con cierto tiempo de anticipación”, señaló.

De esta manera, los vecinos de zonas ribereñas pueden consultar la evolución de los niveles del agua, mientras que las autoridades cuentan con una herramienta complementaria para analizar escenarios de riesgo.

Cada cuánto se actualizan los datos de Hidromonitor

Los desarrolladores explicaron que la frecuencia de actualización depende de los organismos y sistemas que proporcionan la información.

Algunas fuentes publican nuevos registros dos veces al día, mientras que otras, como los servicios satelitales, utilizan diferentes horarios.

“La aplicación está constantemente actualizándose, cada 45 minutos o una hora y media, dependiendo de la fuente”, precisó Giménez.

No obstante, aclaró que esto no significa que todas las mediciones se renueven en esos intervalos, ya que cada organismo mantiene su propio cronograma de publicación.

El sistema incorpora los registros disponibles y los presenta en un mismo entorno digital, lo que permite consultar la información sin necesidad de recorrer diferentes páginas oficiales.

Las proyecciones matemáticas y el desafío de anticipar las crecidas

Florencia Costa, doctora en Matemáticas, explicó que su participación se concentra principalmente en el análisis estadístico y la elaboración de estimaciones sobre el comportamiento de los ríos.

“Todos los datos que se muestran son tomados de fuentes oficiales, pero hicimos algunas estimaciones y estamos empezando a desarrollar otras”, señaló.

Entre las funciones disponibles mencionó el análisis de la onda de crecida y una proyección del pico del río en Santa Fe.

Sin embargo, advirtió que anticipar el comportamiento de los cursos de agua presenta dificultades, especialmente cuando se registran niveles extraordinarios.

“La predicción es bastante compleja en estadística. Es difícil obtener una buena proyección cuando estamos en alturas extremas, muy bajas o muy altas, porque hay pocos datos comparables para construir un buen modelo”, explicó.

La especialista remarcó que estas limitaciones requieren continuar estudiando los registros históricos y perfeccionando las herramientas matemáticas.

El equipo utiliza información acumulada durante numerosos años por el INA para analizar tendencias y mejorar progresivamente sus estimaciones.

Nuevas funciones: alertas por correo y notificaciones al celular

Los creadores de Hidromonitor adelantaron que trabajan en nuevas herramientas destinadas a facilitar el seguimiento de los ríos sin necesidad de ingresar constantemente a la plataforma.

Entre las funciones proyectadas se encuentran las notificaciones automáticas por correo electrónico y mensajes al celular para advertir sobre variaciones en las alturas.

“Estamos trabajando para que llegue un correo o un mensaje al celular informando si el río baja o sube”, adelantó Butto.

El desarrollador también imaginó la posibilidad de que la plataforma pueda permanecer visible de manera permanente en pantallas utilizadas por organismos de emergencia.

“Me imagino esto en un televisor, las 24 horas, para que cuando se actualicen los datos uno pueda observar constantemente el comportamiento de los ríos”, expresó.

Además, el equipo busca incorporar nuevas variables y perfeccionar las herramientas de análisis para ampliar las posibilidades de consulta.

Entre Ríos y Santa Fe, dos provincias con información disponible

Consultados por la situación de Entre Ríos, los profesionales destacaron que existe una importante cantidad de registros oficiales que permiten seguir el comportamiento de los principales cursos de agua.

Butto explicó que tanto Entre Ríos como Santa Fe cuentan con información que puede integrarse a la plataforma para analizar variaciones y detectar posibles inconvenientes en la presentación de los datos.

“Estamos constantemente viendo qué sucede, anotando los datos y observando si hay variaciones o cambios. Eso nos ayuda a corregir problemas y mejorar las actualizaciones”, indicó.

Hidromonitor: tecnología para anticipar el riesgo hídrico

La herramienta adquiere especial relevancia para ciudades ribereñas como Paraná, donde el seguimiento de la altura del río constituye una información fundamental para vecinos de sectores costeros y organismos encargados de la asistencia ante inundaciones.

Los desarrolladores reiteraron que Hidromonitor es gratuito y está disponible para cualquier usuario, con el propósito de acercar información científica y técnica a la comunidad.

La iniciativa combina conocimientos de matemática, ingeniería y tecnología para ofrecer una nueva forma de observar el comportamiento de los ríos y contribuir a la prevención de situaciones de riesgo.