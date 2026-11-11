Crecida del río Paraná en el Rowing: el agua entró al comedor de la sede

La crecida del río Paraná en el Rowing provocó el ingreso del agua al sector donde funciona un restaurante de la sede ubicada junto a la playa del club, en la ciudad de Paraná. El avance del río, que este miércoles alcanzó una altura de 5,43 metros según el registro mencionado durante la transmisión, obligó a los responsables del establecimiento gastronómico a cerrar temporalmente sus puertas y trasladar el mobiliario hacia un sector más elevado.

Francisco Morresi, responsable de Nembyre Restobar, dialogó con Elonce y explicó que el incremento del nivel del agua se aceleró durante los últimos días, lo que complicó las tareas para retirar los elementos de trabajo. Aunque conocían las advertencias sobre la creciente, reconoció que la velocidad con la que avanzó el río durante el fin de semana los sorprendió.

"Los últimos tres días fueron duros porque creció muchísimo el río. Nos sorprendió un poco porque venía creciendo lentamente y durante el fin de semana aumentó enormemente", expresó Morresi. Además, señaló que esperaban contar con más tiempo para retirar las pertenencias del establecimiento, pero el avance del agua los obligó a acelerar las tareas.

El agua avanzó mientras los clientes estaban en el restaurante

El propietario relató que el crecimiento del Paraná comenzó a hacerse evidente incluso durante el funcionamiento habitual del comedor, cuando los clientes todavía ocupaban las mesas ubicadas cerca de la costa. La proximidad del agua fue una señal de que el establecimiento tendría que suspender sus actividades.

"El otro día teníamos las mesas con gente comiendo y veíamos cómo el río se iba acercando cada vez más", recordó Morresi, al describir la rapidez con la que se modificó el paisaje en la playa del Paraná Rowing Club.

El comerciante explicó que la decisión de cerrar no resultó sencilla debido a los costos que implica mantener un emprendimiento gastronómico. "Planear una mudanza antes implica demasiada pérdida para nosotros porque son negocios de costos fijos muy altos. Por eso uno aguanta hasta el último momento para poder retirar todo", sostuvo.

Trasladaron el restaurante a una terraza para seguir trabajando

Frente a la creciente, los responsables del establecimiento coordinaron con las autoridades del Paraná Rowing Club una alternativa para mantener la actividad gastronómica. La solución consistió en trasladar el mobiliario y los elementos necesarios hacia una terraza ubicada en un sector superior de las instalaciones.

"La solución que tuvimos fue subir todo a la terraza que tenemos arriba del club. Vamos a utilizar esa parte", explicó Morresi durante la entrevista con Elonce.

El propietario destacó la colaboración de las autoridades de la institución para encontrar una solución que permitiera continuar atendiendo tanto a los socios como al público en general. Sin embargo, aclaró que el nuevo espacio tendrá una propuesta gastronómica más reducida debido a sus dimensiones.

Cuándo podría reabrir el restaurante afectado por la creciente

Morresi adelantó que comenzaron los trabajos de acondicionamiento de la terraza con el objetivo de retomar la atención lo antes posible. La intención es reabrir en un plazo aproximado de entre siete y diez días, aunque los tiempos dependerán de las reformas necesarias.

"La idea es abrir en siete, ocho o diez días. Estamos acondicionando el lugar", manifestó el comerciante, quien también indicó que esperan tener todo preparado antes del fin de semana largo de noviembre.

La reapertura resulta fundamental para garantizar la continuidad laboral de las personas que dependen del establecimiento. "Somos aproximadamente diez personas las que estamos trabajando. Es un negocio familiar, sumado a algunos chicos que nos ayudan. Todos vivimos de esto y por eso nos movemos rápido para poder solucionarlo", explicó.

La preocupación por los trabajadores y las pérdidas económicas

El responsable del comedor reconoció que la creciente representa un nuevo desafío para el emprendimiento familiar, que anteriormente debió atravesar las consecuencias económicas de la pandemia y otra inundación.

"Son momentos difíciles. Ya pasamos por la pandemia y pudimos sobrevivir. Fue un momento muy duro para la gastronomía y para todos, pero estamos bastante acostumbrados a seguir peleándola", expresó Morresi.

Además, recordó que durante una creciente anterior, que situó entre 2021 y 2022, el establecimiento permaneció cerrado aproximadamente un mes y medio. En aquella oportunidad, según su recuerdo, el río alcanzó una altura cercana a los 5,30 metros antes de comenzar a descender.

La incertidumbre por la evolución del río Paraná

La posibilidad de que el río continúe creciendo genera preocupación entre los comerciantes de la zona costera, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano, cuando aumenta la actividad de los establecimientos gastronómicos ubicados junto al agua.

"Esto me parece que va a ser un poco más largo y puede llegar a arruinar bastante más toda la parte del local. Esperemos a ver día a día cómo va evolucionando", expresó Morresi, al referirse a sus expectativas sobre la creciente.

Mientras tanto, el restaurante buscará sostener parte de su actividad mediante el servicio de entregas a domicilio y la futura atención en la terraza. El propietario reconoció que el principal atractivo del establecimiento es su ubicación junto al río, aunque confía en que el nuevo espacio también permitirá recibir visitantes.

El pedido de apoyo a los clientes para sostener la actividad

Finalmente, Morresi invitó a los vecinos de Paraná a acompañar al emprendimiento una vez que se concrete la reapertura. Explicó que las novedades sobre la habilitación del nuevo espacio serán comunicadas a través de las redes sociales de Nenvir Restobar.

"La mejor ayuda para nosotros es que la gente venga y disfrute de un buen momento", sostuvo el comerciante, quien remarcó que el objetivo es mantener el equipo de trabajo y continuar ofreciendo el servicio gastronómico.

"La gente que está trabajando va a ser la misma que estaba. Va a ser un lugar nuevo, pero con la misma gente", concluyó.