Más de seis millones de argentinos se movilizaron por León XIV y su emotivo mensaje: “Este país tiene dos Papas”

Más de seis millones de argentinos se movilizaron por el papa León XIV durante los cuatro días de su visita apostólica al país, según informó este miércoles el Gobierno nacional. La gira, que incluyó celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades sociales, concluyó con un emotivo mensaje del Pontífice, quien aseguró que Argentina podía considerarlo un Papa por adopción.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, difundió el balance oficial de las jornadas y destacó la masiva participación de fieles en las distintas ciudades que recorrió el líder de la Iglesia Católica. Según sostuvo, se trató de “una de las mayores movilizaciones de la historia”.

“En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, señalaron desde el Ejecutivo, que atribuyó el desarrollo de las actividades sin incidentes graves al comportamiento de los asistentes y al operativo de seguridad.

El último mensaje de León XIV para los argentinos

Al finalizar su primera visita apostólica a la Argentina, el papa León XIV publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde agradeció el recibimiento de los fieles y recordó especialmente a su antecesor, Francisco.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice en una publicación acompañada por una fotografía junto a una imagen de la Virgen de Luján.

En ese contexto, dejó una de las frases más significativas de su paso por el país: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Un mensaje de unidad y un recuerdo para Francisco

Las palabras de León XIV reflejaron el vínculo que buscó construir con los argentinos durante una gira marcada por las referencias a Jorge Bergoglio, quien condujo la Iglesia Católica antes de su pontificado.

El Papa también convocó a los fieles a mantener la unidad y la oración como herramientas para fortalecer los vínculos entre las personas. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, manifestó.

Finalmente, cerró su publicación con una despedida afectuosa: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”. El mensaje se conoció durante la última jornada de actividades, antes de su partida hacia Perú, siguiente destino de su recorrido sudamericano.

La multitudinaria misa en Luján

La jornada final de la visita incluyó una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país y un lugar de especial significado para la comunidad católica argentina.

Durante la ceremonia, el Pontífice volvió a recordar a Francisco y llamó a superar las divisiones sociales. “Argentina, levántate y camina”, expresó ante los fieles que se congregaron para participar de la misa.

En su homilía, León XIV destacó la importancia de la reconciliación y la solidaridad para construir una sociedad más unida. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó.

La Virgen de Luján, presente en su despedida

La figura de la Virgen de Luján ocupó un lugar central en las palabras del Papa, quien recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona de la Argentina.

El Pontífice vinculó esa coincidencia con su misión pastoral y pidió la protección de la Virgen para el pueblo argentino. También alentó a los creyentes a sostener la esperanza y el compromiso con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Antes de la celebración en Luján, León XIV visitó la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad. La actividad formó parte de una agenda que incluyó distintas realidades sociales durante su permanencia en el país.

Los primeros encuentros de la visita apostólica

La gira comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV arribó a Buenos Aires y fue recibido oficialmente. Durante esa jornada mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei y desarrolló las primeras actividades previstas en su agenda.

El lunes visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes y trabajadores de la institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

Allí dejó otra de las definiciones destacadas de su visita: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”. Con esa expresión, puso el acento en la inclusión y en la responsabilidad colectiva de acompañar a quienes necesitan mayores cuidados.

Celebraciones en Buenos Aires y Córdoba

Durante su estadía en Buenos Aires, el Papa también presidió una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y participó de encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo del trabajo.

El martes viajó a Córdoba, donde encabezó una celebración religiosa multitudinaria y mantuvo reuniones con integrantes del clero. La jornada permitió extender su mensaje pastoral al interior del país y convocó a numerosos fieles.

Por la noche, de regreso en Buenos Aires, participó de un encuentro con jóvenes, en el que la presencia de nuevas generaciones constituyó uno de los aspectos destacados de su agenda.

Una visita histórica después de casi cuatro décadas

El recorrido de León XIV representó un acontecimiento significativo para la Iglesia argentina, ya que fue la primera visita de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico.

A lo largo de cuatro días, las celebraciones religiosas y los encuentros sociales reunieron a multitudes. Según el balance difundido por el Gobierno, la convocatoria superó los seis millones de participantes, aunque no se detalló la metodología utilizada para calcular esa cifra.

El operativo de seguridad involucró a distintas fuerzas y organismos responsables de garantizar el desarrollo de las actividades. Desde el Ejecutivo destacaron que las concentraciones transcurrieron en un clima de tranquilidad.

La despedida y la continuidad de su gira

La ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estaba prevista para las 13.30 de este miércoles, mientras que la partida hacia Lima había sido programada para las 14.

Perú constituye un destino especialmente significativo para León XIV, debido a sus años de actividad pastoral y a su posterior desempeño como obispo de Chiclayo, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

La visita a la Argentina concluyó con un mensaje centrado en la unidad, la reconciliación y el recuerdo de Francisco. “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, fue la frase con la que León XIV sintetizó el afecto que manifestó haber recibido durante su paso por el país.