“Aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece”, dijo el Papa en Devoto  

El Papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto y dejó un sentido mensaje sobre los límites, las cicatrices de los errores y la posibilidad de redención.
El Papa León XIV comenzó este miércoles su última jornada en el país con una emotiva visita a la cárcel de Devoto donde frente a 70 presos, compartió palabras que pusieron el foco sobre la importancia de los límites y recordaron la posibilidad de redención de los errores del pasado.
"Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite. Aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece", expresó el Santa Padre luego de escuchar algunos testimonios de las personas privadas de su libertad.
También instó a ver la permanencia en el penal como un punto de inflexión para el cambio personal y social: "Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad. Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar".
En esa línea, León XIV enfatizó que el presidio también puede alojar procesos profundos de transformación: "La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera".
El Papa dedicó un tramo de sus palabras a los allegados de los reclusos y a la centralidad del mensaje evangélico sobre el encierro: "Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad. Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación".
Finalmente, el Pontífice dejó un mensaje al personal penitenciario y a la comunidad general, al sostener que su tarea representa "un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación", y concluyó: "Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad".
Los testimonios de los presos
Reclusos de la cárcel de Villa Devoto compartieron sus testimonios durante la visita del papa León XIV al establecimiento penitenciario, y relataron cómo su acercamiento a Jesús les permitió superar momentos de angustia, recuperar la paz interior y renovar sus esperanzas de construir un futuro alejado de las adicciones y el delito.
Los detenidos, identificados como Cristian, Maximiliano y Reynaldo coincidieron en la importancia de la fe para transformar sus vidas y expresaron su deseo de reencontrarse con sus familias, conseguir un trabajo y comenzar una nueva etapa. Sus palabras fueron acompañadas por los aplausos del Sumo Pontífice.
Cristian, de 29 años, contó que se encuentra privado de su libertad desde 2025 y recordó que, mientras vivía en situación de calle, las adicciones lo empujaron a cometer delitos, perder su trabajo y alejarse de su familia. Tras su detención, atravesó noches de angustia y arrepentimiento por no haber escuchado los consejos de su madre.
El joven aseguró que su vida comenzó a cambiar cuando se acercó a la capilla del penal. “Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba”, relató, y destacó que la fe le permitió recuperar la paz, la alegría y el amor. También pidió perdón a Dios y a todas las personas a las que lastimó.
Próximo a recuperar la libertad, expresó su esperanza de conseguir trabajo, tener una vivienda, continuar asistiendo a la iglesia y formar una familia. “Siempre hay una salida y Dios escucha”, afirmó al dirigirse a quienes sufren adicciones, y concluyó: “Hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús”.
Otro detenido, Maximiliano, relató que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a vivir alejado de su familia y a perder momentos irrecuperables junto a sus hijas. Reconoció que su detención significó un golpe de realidad que lo obligó a reflexionar sobre el rumbo que había tomado su vida.
El interno contó que en la capilla del penal volvió a encontrarse con Jesús y recuperó recuerdos de su infancia vinculados a la iglesia. “Volví a sentirme un hijo amado por Dios”, expresó, y pidió perdón a su familia, a la madre de sus hijas y a todas las personas a las que perjudicó, convencido de que la fe le ofrece una oportunidad para reconstruir su futuro.
Su mayor esperanza es recuperar la libertad, conseguir un trabajo digno, formar un hogar y volver a disfrutar de sus hijas. “Quiero volver a Dios y demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar”, manifestó, y alentó a quienes padecen adicciones a pedir ayuda.
Finalmente Reynaldo, señaló que gracias a la Pastoral Carcelaria volvió a sentirse "un hijo amado de nuevo" y resaltó: "Sucedió aquí, en esta capilla en este penal, el abrazo llegó por medio de la pastoral carcelaria y junto a todos los voluntarios" que le hicieron sentir que "Cristo nos eligió para expresarnos su amor".
Misa en Luján
Tras su visita a la unidad penitenciaria, el Santo Padre se trasladará hasta la Basílica de Luján donde una multitud lo espera para participar de la misa, prevista para las 10.
A las 14, se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza donde partirá rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida.