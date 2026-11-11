Es reservado el pronóstico del hombre baleado en Concepción del Uruguay

Un hombre de 29 años resultó gravemente herido tras recibir disparos de arma de fuego durante un episodio ocurrido en la tarde del martes, en inmediaciones de las calles Morend y Lacava, en Concepción del Uruguay. La víctima fue trasladada al hospital J. J. Urquiza, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permanecía internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró por circunstancias que todavía se intentaban establecer. Tras recibir las primeras asistencias, el herido fue derivado al centro de salud debido a la gravedad de las lesiones.

Los profesionales médicos determinaron que debía ser sometido a una intervención quirúrgica. Posteriormente, quedó alojado en el área de cuidados intensivos, donde continuaba bajo estricta observación médica.

Investigan las circunstancias del ataque

La Policía y la Justica iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

En el marco de las primeras averiguaciones, trascendió que el hombre herido había recuperado recientemente su libertad, luego de cumplir una condena en una unidad penal.

No obstante, hasta el momento no se informó si ese antecedente tenía alguna relación con el ataque armado.

Personal de distintas áreas de seguridad continuaba con la recolección de elementos de interés para la causa, con el objetivo de reconstruir lo sucedido e identificar a los posibles responsables.

Por el momento, no se habían comunicado oficialmente detenciones vinculadas al hecho ni se habían precisado las circunstancias que desencadenaron la agresión.