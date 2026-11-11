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Haciendo Comunidad Obras financiadas con recursos municipales

Avanzan obras de cordón cuneta y mejoras en calles de tres barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná ejecuta obras de cordón cuneta y mejoramiento vial en los barrios El Trébol, Vicoer 46 Viviendas y 20 de Junio. Los trabajos abarcan más de 1.100 metros lineales e incluyen la reparación de más de 1.500 baches.

11 de Noviembre de 2026
Obras de cordón cuneta en Paraná
Obras de cordón cuneta en Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná ejecuta obras de cordón cuneta y mejoramiento vial en los barrios El Trébol, Vicoer 46 Viviendas y 20 de Junio. Los trabajos abarcan más de 1.100 metros lineales e incluyen la reparación de más de 1.500 baches.

La Municipalidad de Paraná avanzó con obras de cordón cuneta y mejoramiento de calles en los barrios El Trébol, Vicoer 46 Viviendas y 20 de Junio, ubicados en las zonas Este y Sureste de la ciudad. Los trabajos, financiados con recursos municipales, forman parte del Presupuesto Participativo 2023 y comprenden más de 1.100 metros lineales de intervención y la reparación de más de 1.500 baches.

 

Las tareas se desarrollaron sobre calle Gobernador Tibiletti; las calles A, B y C de Vicoer 46 Viviendas; calle 1344 del barrio 20 de Junio; y Las Alverjillas y Las Marimoñas, en El Trébol. Las intervenciones buscan mejorar la circulación vehicular, facilitar el acceso a las viviendas y optimizar el escurrimiento del agua de lluvia para reducir los anegamientos.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, recorrió las obras junto a la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella; la directora de Presupuesto Participativo, Julina Viola; y la presidenta de la comisión vecinal Rieles del Este, Yamila René. Durante la visita, el funcionario confirmó que los trabajos se encontraban en su etapa final.

Obras elegidas por los vecinos

 

“Los vecinos ganaron en este lugar un cordón cuneta mejorado, de más de 1.100 metros, que se está ejecutando. Lo está haciendo el Municipio con fondos 100% paranaenses y estamos en la etapa final, concluyendo estas tareas”, explicó Lorefice.

 

El secretario señaló que las intervenciones respondieron a una propuesta seleccionada por los vecinos mediante el Presupuesto Participativo 2023. Además, destacó la importancia de retomar proyectos surgidos de las demandas barriales y continuar con obras de infraestructura financiadas con fondos municipales.

Por su parte, Julina Viola valoró la participación de las comunidades durante la ejecución de los trabajos. “Estamos muy contentos con la recepción de los vecinos, pero sobre todo por el trabajo en conjunto que hemos hecho con ellos”, expresó. También remarcó que las mejoras apuntan a fortalecer la accesibilidad y la integración sociourbana entre distintos sectores de Paraná.

 

La satisfacción de los vecinos por las mejoras

 

La presidenta de la comisión vecinal Rieles del Este, Yamila René, destacó el impacto de las obras en Vicoer 46 Viviendas, un sector integrado por tres manzanas que, según explicó, había reclamado durante años mejoras en su infraestructura.

 

“Es un barrio que estaba olvidado porque está alejado de todo, es un barrio chico, de 46 viviendas y tres manzanas. Estamos muy contentos de haber podido conseguir esto, de tener una salida, una entrada y seguir consiguiendo cosas para el barrio”, manifestó.

 

René sostuvo que las intervenciones representaron un avance para los habitantes del sector y recordó las gestiones realizadas mediante notas y expedientes. “Los vecinos también están muy contentos porque hemos luchado mucho a través de notas y expedientes, y ahora se ha conseguido. Es un avance inmenso y queremos seguir trabajando para que el barrio continúe creciendo”, concluyó.

Temas:

Paraná obras en Paraná cordón cuneta Presupuesto Participativo Presupuesto Participativo 2023
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