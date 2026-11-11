Paritaria: el Gobierno se reúne este miércoles con UPCN y ATE

El encuentro con los gremios estatales es a las 14.

Autoridades del gobierno provincial se reunirán este miércoles con representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el marco de la mesa paritaria para la recomposición salarial.

El encuentro está previsto para las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo provincial, ubicada en calle Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.

Vale recordar que el último aumento que obtuvieron los empleados públicos provinciales fue en el mes de octubre, cuando el gobierno oficializó una suba del 3,5% por decreto.

Por otra parte, este martes se realizó la reunión con los gremios docentes, donde el Gobierno presentó una oferta salarial que contempla que a partir de los haberes de noviembre, ningún docente de la provincia percibirá menos de un millón de pesos netos de bolsillo (valor libre de aportes jubilatorios, obra social y seguros, que contempla Fopid y Conectividad).

Además, se ofrece un incremento del cuatro por ciento sobre todos los conceptos remunerativos, tomando como base de cálculo los salarios del último mes percibido, sería octubre de 2026.

También el Estado provincial garantiza la actualización de estos fondos, fijando un total de 200 mil pesos para Jornada Simple (Fopid: 116.702 pesos/Conectividad: 83.296 pesos) y 340 mil pesos para Jornada Completa (Fopid 197.403 pesos/Conectividad: 142.597 pesos).

En materia de reconocimiento a la trayectoria, se duplica la suma remunerativa establecida por el Artículo 1º del Decreto Nº 500/26 GOB, la cual pasa de 25 mil pesos a 50 mil pesos para todos los docentes con 10 o más años de antigüedad. Este monto impactará positivamente en el cálculo de los demás adicionales de la grilla.

Además, al tratarse de una propuesta con incrementos en los conceptos remunerativos, la medida tendrá un impacto positivo directo en el cálculo del segundo medio aguinaldo (SAC) que se abonará en diciembre.

Tras el encuentro, los gremios docentes consideraron "insuficiente" la propuesta salarial y definirán su respuesta el viernes.