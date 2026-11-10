ATE anunció una jornada de protesta en Salud con retención de servicios: los reclamos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos anunció una jornada provincial de protesta en el sector salud para este miércoles 11 de noviembre, con asambleas, retención de servicios y una concentración frente al Ministerio de Salud, en Paraná.

La medida se extenderá durante las 24 horas, aunque el sindicato informó que se garantizarán las guardias mínimas en los establecimientos sanitarios.

El gremio se declaró en estado de alerta y movilización ante lo que consideró una falta de respuestas del Gobierno provincial a los reclamos laborales y salariales. La concentración central fue convocada para las 8:30 frente a la sede ministerial.

Mediante una comunicación formal, ATE cuestionó el deterioro del sistema sanitario y sostuvo que la protesta buscaba defender tanto los derechos de los trabajadores como la atención pública.

Los principales reclamos de ATE al Gobierno provincial

Entre las demandas, el sindicato exigió la convocatoria urgente a paritarias y una recomposición salarial, luego de rechazar la última propuesta oficial por incluir sumas no remunerativas ni bonificables.

Según argumentó, esa modalidad de liquidación perjudicaba los aportes a la Caja de Jubilaciones, la obra social y los ingresos de los trabajadores pasivos.

También reclamó pases a planta permanente, el pago de recategorizaciones y prolongaciones de jornada adeudadas, además del cese de la sobrecarga laboral y de las presuntas prácticas de amedrentamiento.

Otro punto fue el rechazo a la Resolución 4908/26, por considerar que no respetó los procedimientos establecidos en la Ley 10.930 ni contempló las particularidades del personal de Enfermería.

Finalmente, ATE solicitó mayor presupuesto sanitario y el restablecimiento del Plan Remediar. La organización ratificó que mantendría el estado de alerta hasta obtener respuestas a sus demandas.