Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen cantaron ante el papa León XIV

Los shows musicales durante la vigilia del papa León XIV reunieron a reconocidos artistas argentinos ante más de un millón de jóvenes. Nahuel Pennisi emocionó con una canción de Fito Páez, mientras que Valentino Merlo interpretó “Tierra Zanta”. También hubo danza y otras presentaciones.
Los shows musicales durante la vigilia del papa León XIV fueron protagonistas de una noche multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Ante más de un millón de jóvenes, según cifras difundidas por fuentes del Gobierno, artistas argentinos ofrecieron distintas presentaciones que combinaron música, danza y expresiones de fe durante el encuentro encabezado por el Sumo Pontífice.
Uno de los momentos destacados estuvo a cargo de Nahuel Pennisi, quien subió al escenario vestido completamente de negro y acompañado por su guitarra criolla. El músico argentino, de 36 años, interpretó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, una de las composiciones más reconocidas de Fito Páez.
La actuación se desarrolló después de un espectáculo teatral y de danza presentado por el streamer Lucas Rodríguez, conocido como Luquitas Rodríguez. El número artístico contó con la participación de un ensamble de bailarines y formó parte de la programación preparada para recibir al Pontífice.
Nahuel Pennisi interpretó una emblemática canción de Fito Páez
Con su guitarra criolla, Pennisi ofreció una interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, canción que se convirtió en un símbolo de solidaridad, compromiso y esperanza dentro del repertorio de la música argentina.
El artista, no vidente de nacimiento, fue uno de los músicos convocados para participar de la vigilia juvenil. Su presentación acompañó el clima de reflexión generado por los testimonios de jóvenes que compartieron sus experiencias personales ante León XIV.
AHORA | Nahuel Pennisi canta "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Histórica noche del papa León XIV con los jóvenes. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoe4D8 https://t.co/Nvu1u9kRHm— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 11, 2026
La elección de la canción de Fito Páez estuvo vinculada con el mensaje central del encuentro, en el que se destacó la importancia de acompañar a quienes atraviesan dificultades y mantener la esperanza frente a las adversidades.
Valentino Merlo cantó “Tierra Zanta” ante una multitud
Luego de la presentación de Pennisi, llegó el turno de Valentino Merlo, quien interpretó “Tierra Zanta” durante el espectáculo musical organizado en el marco de la visita papal.
El joven cantante participó de una programación que reunió a artistas de diferentes estilos y generaciones, con el objetivo de acompañar el encuentro entre León XIV y miles de jóvenes provenientes de distintas provincias argentinas.
AHORA | Valentino Merlo canta "Tierra Santa" para más de un millón de jóvenes presentes en una noche histórica junto al papa León XIV. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoe4D8 https://t.co/clAryWOQ7H— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 11, 2026
La presencia de Merlo aportó otro momento musical a una jornada que combinó testimonios de vida, reflexiones religiosas y expresiones artísticas.
Maggie Cullen también participó de la vigilia
Maggie Cullen canta "Oración del Remanso". Histórica noche del papa León XIV con los jóvenes. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoe4D8 https://t.co/Cp8aVHkeqd— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 11, 2026
La cantante Maggie Cullen fue otra de las artistas que subió al escenario del Monumento de los Españoles. Su actuación individual formó parte de la serie de presentaciones que acompañaron el encuentro juvenil.
La programación también incluyó las participaciones de Banuev, Tati Domínguez y Alan Madanes, quienes integraron la propuesta artística de la vigilia.
Los espectáculos se desarrollaron en una jornada especialmente dedicada a las nuevas generaciones, durante la cual el papa León XIV escuchó historias de superación de las adicciones, experiencias de trabajo solidario y testimonios de vocación religiosa.