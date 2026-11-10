Pese a la crecida del río Paraná, confirmaron la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados

La segunda edición de la Maratón Santa Fe-Coronda de aficionados se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, tal como estaba previsto. La organización confirmó la competencia después de evaluar las condiciones del río Paraná, cuya creciente y la presencia de camalotes habían generado incertidumbre sobre el desarrollo de la prueba.

La decisión se tomó luego de analizar los registros de altura del río, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) y el estado del recorrido de aproximadamente 48 kilómetros entre Santa Fe y Coronda. Además, se ratificó la realización del Desafío de 2 y 5 kilómetros, con una participación estimada de 400 nadadores entre todas las pruebas.

Diego Degano, exnadador e integrante de la organización, aseguró a AIRE que las condiciones permitían avanzar con los preparativos. "Entendemos que están dadas las condiciones para realizar la maratón. La historia demuestra que la Santa Fe-Coronda se ha nadado muchas veces con alturas similares e incluso superiores", explicó.

La creciente del Paraná y los camalotes

La situación hidrológica de la región, sumada a las proyecciones vinculadas al fenómeno de El Niño, había generado preocupación entre los organizadores.

"Nuestra principal preocupación es que la creciente pudiera provocar evacuaciones y, afortunadamente, no estamos frente a ese escenario", sostuvo Degano.

El pasado 2 de noviembre, integrantes de la organización realizaron un reconocimiento de los 48 kilómetros del recorrido. Durante la inspección comprobaron que, pese al nivel elevado del agua y la vegetación flotante, existían sectores adecuados para desarrollar la competencia.

Sin embargo, todavía resta definir el punto exacto de largada sobre la Costanera Este de Santa Fe. La acumulación de camalotes impide utilizar actualmente el sector del parador Fortress Piedras Blancas, por lo que se analizan otras alternativas.

La llegada, en cambio, ya fue confirmada en el Club de Regatas de Coronda, donde se instalará la placa de toque que marcará el final de la prueba.

Los antecedentes de la competencia con el río crecido

Los organizadores recordaron que la tradicional Santa Fe-Coronda, cuya primera edición se disputó en 1961, se desarrolló en numerosas oportunidades con alturas del Paraná superiores a los cinco metros.

En 1977, el río alcanzó los 6,24 metros, el registro más elevado durante una edición de la competencia. En 1990, Diego Degano completó el recorrido en menos de siete horas, cuando el nivel era de 5,72 metros.

Otro antecedente destacado ocurrió en 2010, cuando el búlgaro Petar Stoychev estableció un tiempo de 6 horas y 57 minutos, con el Paraná en 5,62 metros.

Estos registros fueron considerados por la organización al evaluar la viabilidad de la nueva edición para aficionados.

Confirmaron las pruebas de 2 y 5 kilómetros

Además de la maratón principal, se realizarán las competencias del Desafío de 2 y 5 kilómetros, destinadas a ampliar la participación de nadadores aficionados.

Según las estimaciones, alrededor de 400 deportistas formarán parte de las distintas pruebas previstas para el 28 de noviembre.