Dibu Martínez volvió a entrenar con la Selección Argentina y sorprendió al aparecer sin máscara

Dibu Martínez volvió a entrenar con la Selección Argentina después de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre y de la posterior intervención quirúrgica. El arquero campeón del mundo participó de las prácticas en el predio de la Albiceleste y llamó la atención porque apareció sin la máscara protectora que había utilizado durante su rehabilitación.

Las imágenes generaron expectativas entre los hinchas argentinos, que siguen de cerca la recuperación del guardameta. Su presencia junto al plantel representa un avance después de varias semanas de incertidumbre, aunque todavía no existe una confirmación sobre cuándo podrá regresar a disputar un partido oficial.

Durante sus primeros entrenamientos con Chelsea, Martínez había utilizado una máscara especial recomendada por un especialista para proteger la zona afectada. Ahora, su aparición sin ese elemento constituye una señal favorable, aunque no significa necesariamente que haya recibido el alta médica definitiva.

(Infobae)

Cómo fue la lesión de Dibu Martínez

El arquero sufrió la fractura el 17 de octubre, durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. En una jugada dentro del área, salió a interceptar un centro y protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite.

El impacto obligó a detener el partido para que recibiera asistencia médica. Martínez permaneció varios minutos sobre el césped, fue inmovilizado y posteriormente retirado en camilla para su traslado a un hospital, donde le realizaron estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Los exámenes detectaron una lesión ósea en la mandíbula que requirió una intervención quirúrgica. Tras la operación, el futbolista llevó tranquilidad mediante sus redes sociales: "Gracias a todos por los mensajes. La operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya".

La recuperación y el regreso a los entrenamientos

El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, había explicado que la evolución del arquero era favorable, aunque advirtió que todavía necesitaba tiempo antes de regresar a las competencias. "Está mejorando. Le operaron y día a día se siente mejor, pero aún tenemos que esperar", señaló.

El técnico también remarcó la importancia del seguimiento profesional: "Debe escuchar la opinión de los médicos y sus cirujanos, pero teniendo en cuenta que fue una operación grave, está evolucionando bien". Sus declaraciones reflejaron la cautela del club durante las primeras semanas posteriores a la cirugía.

La rehabilitación también obligó a Martínez a modificar su alimentación. Debido a la fractura mandibular, debió consumir principalmente líquidos, purés y alimentos blandos para evitar esfuerzos al masticar mientras avanzaba la recuperación de la zona intervenida.

¿Podrá jugar los amistosos de Argentina?

Con su incorporación a las prácticas de la Selección Argentina, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de observar directamente su evolución durante la Fecha FIFA de noviembre.

La Albiceleste tiene programados dos amistosos: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre y posteriormente jugará contra Costa Rica el martes 17. La participación de Martínez dependerá de las evaluaciones médicas y de las condiciones físicas que presente.

Por ahora, el dato más alentador difundido por El Litoral es su regreso al entrenamiento sin protección facial. Aunque todavía resta conocer cuándo estará disponible para competir, la evolución del arquero representa una noticia positiva para Chelsea y para la Selección Argentina.