Concordia: un cruce a golpes con el árbitro frenó un partido clave del fútbol local

El partido entre Colegiales y Defensores de La Constitución quedó suspendido tras un cruce a golpes entre un jugador y el árbitro Guido Córdoba. El encuentro, decisivo en la pelea por evitar el descenso en el fútbol de Concordia, estaba empatado 2 a 2.

El incidente comenzó a los 23 minutos del segundo tiempo, después de una jugada cerca de la mitad de la cancha. Córdoba expulsó a Fabián González, mediocampista central de Constitución.

La discusión derivó en un tumulto y el árbitro decidió interrumpir el encuentro. La suspensión dejó sin definición un duelo directo por la permanencia que se disputaba en el Estadio Ciudad de Concordia.

Qué pasó después de la expulsión

Según observó un cronista de Diario Río Uruguay presente en el estadio, González empujó al juez tras recibir la roja y Córdoba respondió con un golpe. En medio del cruce, el futbolista le habría devuelto un puñetazo.

Algunos asistentes señalaron que otro jugador de Constitución también habría agredido a Córdoba durante el tumulto. El futbolista mencionado en esos testimonios había ingresado desde el banco de suplentes.

El episodio tendrá que ser evaluado a partir del informe arbitral. Ese documento será la base para que el Tribunal de Disciplina analice la intervención de los involucrados y determine si corresponden sanciones.

Qué se jugaban Colegiales y Constitución

El encuentro correspondía a la penúltima fecha del Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol. Colegiales llegó al cruce con 23 puntos en la tabla anual, tres más que su rival.

Defensores de La Constitución necesitaba ganar para alcanzar al Pompeyano. El empate que se registraba al momento de la suspensión mantenía la diferencia entre ambos.

Colegiales, en cambio, podía asegurarse terminar por encima del Conti con una victoria. La interrupción dejó ese escenario abierto cuando todavía faltaban 22 minutos del tiempo reglamentario.

Qué puede resolver el Tribunal de Disciplina

El Tribunal deberá pronunciarse sobre los incidentes y definir qué ocurrirá con el partido. La revisión incluye tanto las eventuales sanciones como la situación del marcador.

Una de las opciones es dar por terminado el encuentro. La otra es ordenar que se jueguen los minutos restantes a puertas cerradas.

Hasta que la Liga de Concordia comunique la resolución, el 2 a 2 seguirá siendo el marcador al momento de la suspensión. El resultado definitivo continúa pendiente en la recta final de la lucha por conservar la categoría.