Entre Ríos alcanzó 72 medallas y se ubicó entre las mejores delegaciones de los Juegos Evita

Entre Ríos concluyó su participación en los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026 con un total de 72 medallas: 30 de oro, 20 de plata y 22 de bronce. Con este resultado, la provincia se ubicó en el sexto puesto de la tabla general. Tras finalizar las competencias del sábado, luego del almuerzo, los siete micros que trasladaron a la delegación emprendieron el regreso a la provincia.

En la clasificación por categorías, Entre Ríos alcanzó el tercer puesto en Juveniles, con 50 medallas, 18 de oro, 14 de plata y 18 de bronce, mientras que en Deporte Adaptado se ubicó en el puesto 15, con 22 preseas, 12 de oro, seis de plata y cuatro de bronce. Además, obtuvo reconocimientos por equipos en natación, básquet, hockey sobre césped, handball de playa y levantamiento olímpico de pesas. La representación entrerriana tuvo presencia en 35 disciplinas, distribuidas en 28 de Juveniles y siete de Deporte Adaptado, con participación en propuestas como atletismo, natación, básquet, hockey, canotaje, gimnasia, boccia, goalball y vóley sentado, entre otras.

Uno de los momentos destacados fue la obtención de la Copa Juego Limpio, reconocimiento que distingue a la delegación que mejor representa valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la humildad y el esfuerzo. Entre Ríos recibió esta distinción tras obtener 11 votos en la elección realizada por la organización nacional, los jefes de delegación y sus representantes. El premio fue recibido por el jefe de la delegación, Fernando Butvilofsky, durante el acto de cierre realizado en el Skatepark de Mar del Plata, acompañado por las autoridades deportivas y los integrantes del equipo provincial.

La participación también contó con un equipo de acompañamiento y cuidado integrado por dos médicos y cuatro kinesiólogos, además de profesores, entrenadores, coordinadores y trabajadores de la Secretaría de Deportes. El alojamiento ofreció instalaciones adecuadas, habitaciones confortables y un servicio de alimentación equilibrado, pensado para responder a las necesidades de los deportistas durante las jornadas de competencia.

A lo largo de los Juegos, Carpi, la mascota de la delegación entrerriana, acompañó a los atletas, alentó en los escenarios deportivos y se convirtió en una presencia cercana para los chicos y chicas. Su recorrido también había incluido el acompañamiento a la delegación provincial en la Final Nacional de Adultos Mayores.

La participación entrerriana contó con el acompañamiento del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, y de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Los 360 representantes provinciales estuvieron coordinados por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson, junto al equipo de trabajo que acompañó a la delegación durante toda la competencia.

Con más de 7.000 participantes provenientes de alrededor de 700 localidades y 20 jurisdicciones, los Juegos Evita volvieron a convertir a Mar del Plata en un punto de encuentro para el deporte argentino. A través de sus 38 disciplinas, que incluyen propuestas convencionales y adaptadas, la competencia reúne a jóvenes de distintas regiones del país y genera oportunidades de intercambio y formación. Para Entre Ríos, la participación en 35 disciplinas dejó, además de los resultados, aprendizajes y vínculos que trascienden el regreso a casa.