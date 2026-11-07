La delegación de Entre Ríos ganó la Copa Juego Limpio en los Juegos Nacionales Evita 2026, un reconocimiento que destacó el comportamiento, el compañerismo y los valores deportivos demostrados por sus representantes durante las competencias. La distinción fue entregada en la ceremonia de cierre de los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados, realizada en el Skatepark de Mar del Plata.

La provincia obtuvo 11 votos en una elección realizada entre la Secretaría de Deportes de la Nación, los jefes de delegación y referentes de las distintas representaciones. El resultado permitió que Entre Ríos recibiera el premio colectivo, que reconoce las actitudes de respeto, solidaridad y convivencia durante el desarrollo de las competencias.

El encargado de recibir la copa fue el jefe de la delegación entrerriana, Fernando Butvilofsky, quien estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson. También participaron del reconocimiento los deportistas que representaron a la provincia.

Un premio que reconoce los valores del deporte

La Copa Juego Limpio distingue a la delegación que mejor representa los principios fundamentales del deporte, más allá de los resultados obtenidos en las diferentes disciplinas.

Entre los valores considerados para otorgar el reconocimiento se encuentran el respeto hacia los rivales, el compañerismo, la camaradería, la solidaridad, el esfuerzo y la humildad.

De esta manera, la distinción puso en valor no solamente el desempeño dentro de los escenarios deportivos, sino también la conducta de los participantes durante las jornadas de convivencia y las actividades compartidas con representantes de otras provincias.

Entre Ríos participó con 360 deportistas

La delegación entrerriana estuvo integrada por 360 representantes que compitieron en 35 disciplinas, correspondientes a las categorías juveniles y de deporte adaptado.

Durante el desarrollo de los Juegos Nacionales Evita, las autoridades deportivas provinciales acompañaron a los atletas, profesores, entrenadores y coordinadores que participaron de las distintas competencias.

Sebastián Uranga, Ricardo Lupi y Laura Buson estuvieron presentes en Mar del Plata y mantuvieron contacto permanente con los integrantes de la delegación para seguir las actividades y atender las necesidades organizativas.

El acompañamiento a la delegación entrerriana

La participación provincial contó con el trabajo de profesores, entrenadores, coordinadores y equipos técnicos, quienes estuvieron a cargo de la organización y el acompañamiento de los deportistas durante las jornadas.

Las tareas se desarrollaron bajo la coordinación de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, en el marco de la gestión provincial de Rogelio Frigerio.