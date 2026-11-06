Básquet femenino: Comercio e Industria de La Paz será sede de las semifinales de la Liga Federal U13

Comercio e Industria de La Paz será sede de las semifinales de la Liga Federal U13

El equipo femenino U13 del Club Comercio e Industria de La Paz se prepara para disputar las semifinales de la Liga Federal Formativa de básquet. La instancia tendrá un condimento especial: por primera vez, el conjunto entrerriano jugará como local, luego de haber disputado todas las etapas anteriores en condición de visitante.

En la previa de la competencia, las jugadoras Camila Quidi, Lara Medina y Celina Genre Bert y el cuerpo técnico dialogaron con Elonce Deportivo y compartieron sus expectativas y destacaron el camino recorrido para llegar a esta instancia nacional.

"Estamos orgullosas de haber llegado hasta esta instancia y orgullosas de estar representando a Entre Ríos y a La Paz en este torneo tan importante", expresaron las jóvenes deportistas.

El entrenador, Alexis Milesi, explicó que el equipo consiguió organizar la sede a partir de una licitación y del esfuerzo conjunto de la subcomisión, la comisión directiva y las familias.

"Jugamos todas las fases de visitante, así que es la primera oportunidad que nos toca hacer de local, mediante licitación y un gran esfuerzo de la subcomisión, la comisión del club y de todos los padres", señaló.

Los rivales de las semifinales de la Liga Federal U13

En esta instancia, Comercio e Industria deberá enfrentarse con Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Hércules de Charata y Libertad de Sunchales. Sobre los equipos que buscarán un lugar en la definición, el entrenador consideró que todos tienen méritos suficientes para estar entre los mejores.

"Pensamos en los rivales y en nosotros, porque todos los equipos que han llegado a esta instancia lo tienen merecido", explicó.

Uno de los antecedentes más recientes del conjunto paceño es el enfrentamiento con Libertad de Sunchales, que ya consiguió vencerlo en esta etapa del certamen. "Contra Libertad de Sunchales tuvimos dos cruces. Cuando ellos fueron locales les ganamos por ocho y en el último cruce nos ganaron ellos por tres, así que esperamos partidos bastante ajustados en esta instancia", detalló.

En cuanto a los otros semifinalistas, reconoció que cuentan con menos referencias, aunque destacó la paridad entre los equipos que llegaron a esta instancia.

Por otra parte, al analizar la otra zona del torneo, mencionó a Ballester como uno de los conjuntos candidatos a avanzar. "Viene marcando mucha diferencia. El único partido que tuvo de gol a gol fue contra Lanús, que fueron a suplementario, y después en los demás partidos se impuso por mucha diferencia", indicó.

Un año histórico para el básquet femenino de La Paz

La clasificación a las semifinales representa un logro especial para Comercio e Industria. "Esta camada es la primera en salir campeona provincial en la ciudad, así que ya eso era un orgullo gigante para el club, para la ciudad y ahora que lleguen hasta esta instancia es una revolución acá en el club y en toda la gente de la ciudad", manifestó.

Además, destacó el acompañamiento que esperan recibir durante el fin de semana, tanto de los integrantes de la institución como de los vecinos de La Paz.

Las jugadoras también valoraron el recorrido realizado durante la temporada y el apoyo recibido para alcanzar este objetivo. "Estamos orgullosas y agradecidas con los padres y con todos los que nos acompañaron todo este tiempo. Estamos felices de haber logrado este objetivo y más felices de hacerlo juntas", expresaron.

El sueño de llegar a la Selección Argentina

Las jóvenes basquetbolistas también hablaron de sus aspiraciones deportivas y de lo que representa el básquet en sus vidas. Entre sus objetivos, mencionaron la posibilidad de seguir creciendo en la disciplina, competir a nivel nacional y llegar a representar al país.

"Queremos llegar muy lejos, ganar el Nacional y llegar a la Selección Argentina", afirmaron.

Finalmente, el cuerpo técnico y las jugadoras agradecieron especialmente a las familias por el acompañamiento durante toda la temporada y por el trabajo realizado para preparar las instalaciones del club.