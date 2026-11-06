Testimonios en la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano: “Es un trabajo muy grande y a la vez satisfactorio”

La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano celebró este viernes su 47ª edición en Bovril, departamento La Paz, con la participación de alrededor de mil niños de 25 delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos. El encuentro reunió a chicos y familias en una jornada dedicada a la música, la danza y las expresiones artísticas. Elonce recorrió el predio del Polideportivo Municipal y dialogó con los protagonistas.

Durante la tarde, los participantes se prepararon para subir al escenario, mientras familiares y docentes acompañaron los últimos ensayos. Algunos niños reconocieron que sentían nervios antes de sus presentaciones, mientras otros compartieron su entusiasmo por reencontrarse con amigos y conocer a chicos de otras localidades.

Entre las delegaciones participantes estuvo la Escuela Santa Cruz de Bovril, que preparó una apertura con más de 90 alumnos. La docente Valeria explicó que los estudiantes habían compuesto una chamarrita inspirada en su ciudad, sus costumbres y los espacios donde transcurre su infancia.

Una chamarrita creada por los propios niños

Una de las pequeñas compositoras, Maitena, contó a Elonce cómo surgió la canción que interpretaron en el escenario. “Hablamos de Bovril, de la plaza, de que nos gusta la chamarrita y que escribimos nosotros a la canción”, expresó.

La niña también se animó a cantar una parte de la composición: “Bovril es nuestra casa, en donde todos vivimos. Es grande y es pintoresca. Saludos a mis vecinos”. Luego continuó: “La plaza es muy alegre. Todos podemos jugar. Me encuentro con mis amigos. Vamos a disfrutar”.

La profesora Valeria destacó el esfuerzo de los estudiantes y sus familias para concretar la presentación. “Es un trabajo muy grande, pero a la vez satisfactorio por todo el esfuerzo de los padres y de los chicos, porque ellos disfrutan”, manifestó.

Teo, el pequeño acordeonista que aprendió con su abuelo

Otra de las historias que emocionó durante la cobertura fue la de Teo Benjamín Barreto González, de 11 años, quien llegó acompañado por sus abuelos Graciela y Roberto para representar a Sir Leonard en la categoría de acordeón de dos hileras.

El pequeño músico contó que comenzó a aprender a los nueve años, motivado por su abuelo, quien tocaba distintos instrumentos. Al preguntarle qué sentía al interpretar música con su acordeón, respondió: “Mucha felicidad para mí. Me encanta”.

Su abuelo recordó cómo comenzó ese vínculo musical: “Fue una sorpresa porque a los tres meses ya tocó en una peña. Aprendió muy rápido y llegó un momento en que se me escapó de las manos, así que lo mandé con una profesora, Candelaria Coronel, para que siguiera aprendiendo”.

Los niños compartieron sus experiencias y emociones

Valentino y Uma, integrantes de la delegación de Hernández, también conversaron con Elonce mientras aguardaban su presentación de danzas folclóricas. Ambos contaron que habían ensayado durante mucho tiempo y que disfrutaban especialmente del encuentro con chicos de otras localidades.

Al ser consultado sobre lo que más le gustaba del festival, uno de los pequeños respondió: “La diversión, poder conocer a otras personas y pasarla bien”. Además, comentaron que ya habían participado de ediciones anteriores.

Por su parte, una niña llamada Astrid mostró su habilidad con el bombo y explicó que era su primera participación en el encuentro. “Es muy lindo todo y me gusta conocer muchas personas y nuevos amigos”, expresó antes de continuar disfrutando de la jornada.

La danza y el entusiasmo por subir al escenario

Desde Piedras Blancas llegaron varias niñas que participaron en diferentes disciplinas. María Paz se preparó para una presentación de danza árabe con abanicos y explicó que también practicaba danza española.

Otra pequeña bailarina, de 11 años, contó que practicaba danza española desde los cinco y que había ensayado intensamente para presentar su coreografía. Al preguntarle qué significaba la danza, respondió: “Es mucha pasión para mí”.

También reconoció que sentía nervios antes de subir al escenario. Sin embargo, destacó aquello que más disfrutaba de participar en la Fiesta del Gurí: “Bailar, porque me gusta mucho que me miren y me aplaudan”.

Las familias acompañaron a varias generaciones

La celebración también reunió a abuelos que habían acompañado a sus hijos en ediciones anteriores y que ahora regresaron con sus nietos. Abel, oriundo de Crespo, asistió para acompañar a su nieta de ocho años.

“Es espectacular. Hace muchos años que digo lo mismo: ojalá se practicara en otras provincias, porque esto hace que se integren chicos de distintas ciudades y pueblos. Nuestra provincia tiene tantos pueblitos chiquitos que no los conoce nadie y, sin embargo, acá nos reconocemos todos”, destacó.

Por su parte, Isabel, vecina de Bovril y colaboradora histórica de la cocina del festival, pudo disfrutar este año de las presentaciones de su nieto. La mujer recordó que varias generaciones de su familia participaron del encuentro y destacó la importancia que la celebración tenía para la comunidad.