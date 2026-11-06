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Policiales Siniestro vial en el departamento Paraná

Perdió el control del auto y chocó contra un poste: tres personas fueron hospitalizadas

Una joven de 24 años perdió el control de un Chevrolet Corsa y chocó contra un poste de luz en un camino vecinal entre Estación Sosa y Tabossi. Una menor de 12 años y otra mujer de 53 también resultaron golpeadas y fueron trasladadas al hospital.

6 de Noviembre de 2026
Chocó contra un poste y tres personas fueron hospitalizadas.
Chocó contra un poste y tres personas fueron hospitalizadas. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Una joven de 24 años perdió el control de un Chevrolet Corsa y chocó contra un poste de luz en un camino vecinal entre Estación Sosa y Tabossi. Una menor de 12 años y otra mujer de 53 también resultaron golpeadas y fueron trasladadas al hospital.

Un accidente de tránsito entre Estación Sosa y Tabossi, en el departamento Paraná, dejó tres personas heridas este viernes al mediodía. Una joven de 24 años perdió el control del automóvil que conducía y chocó contra un poste de luz ubicado junto a un camino vecinal.

 

El siniestro ocurrió cuando la mujer circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa, acompañada por una niña de 12 años y otra mujer de 53. Por causas que todavía se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra la estructura.

 

Como consecuencia del choque, las tres ocupantes sufrieron golpes de distinta consideración y necesitaron asistencia médica, indicaron fuentes policiales.

 

Trasladaron a las tres ocupantes al hospital

 

Tras el accidente, personal policial de las comisarías de María Grande y Tabossi intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

 

Las tres personas fueron asistidas y trasladadas en ambulancia al Hospital de María Grande, donde quedaron bajo evaluación médica para establecer la gravedad de las lesiones.

 

Hasta el momento, no se informó oficialmente el carácter de las heridas. Las autoridades trabajaron para determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil y el posterior impacto contra el poste.

Temas:

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