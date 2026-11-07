Fuerte accidente en la Ruta 11: un motociclista chocó con un camión y fue derivado al hospital San Martín

Un motociclista de 38 años sufrió lesiones de consideración al chocar con un camión en la Ruta 11, en jurisdicción de Colonia Ensayo. La colisión se produjo durante la noche del viernes 6 de noviembre, a la altura del kilómetro 16,5.

El hombre, domiciliado en Strobel, conducía una Cerro de 150 centímetros cúbicos. Según la reconstrucción preliminar de la Policía, circulaba de norte a sur por la traza provincial.

El otro vehículo era un camión Mercedes-Benz al mando de un joven de 28 años, domiciliado en Aldea Brasilera. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, venía por la colectora e ingresaba a la calzada en dirección al norte.

El motociclista fue trasladado a Paraná

Efectivos de la Comisaría de Colonia Ensayo realizaban tareas preventivas cuando recibieron el aviso. Al llegar al tramo de la Ruta 11, constataron que ambos vehículos habían colisionado y solicitaron asistencia.

Personal de salud y bomberos voluntarios de Aldea Brasilera acudieron al lugar. Allí asistieron al conductor de la motocicleta antes de su derivación.

El hombre fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención de mayor complejidad. Minutos después, el médico policial determinó que las lesiones eran de consideración.

La Fiscalía dispuso las diligencias para esclarecer el choque

Policía Científica de la Jefatura Departamental Diamante trabajó en el lugar de la colisión. La intervención se centró en establecer cómo se produjo el impacto entre los vehículos.

El Ministerio Público Fiscal fue informado del caso. Tras recibir la comunicación, dispuso que se realizaran las diligencias correspondientes.

La reconstrucción inicial ubica el choque mientras el camión se incorporaba a la Ruta 11 desde la colectora. Las causas de la colisión deberán determinarse mediante las pericias.