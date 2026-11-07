Entre Ríos tendrá un sábado con lluvias y viento: cómo seguirá el tiempo hasta el lunes

El pronóstico del tiempo para Entre Ríos anticipa un sábado 7 de noviembre con probabilidad de lluvias en varias ciudades y ráfagas de hasta 59 km/h. En las ocho localidades relevadas, las máximas se ubicarán entre los 20 y los 22 °C.

En Paraná, la probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% durante la mañana y bajará al 0% por la tarde. La temperatura oscilará entre los 15 y los 21 °C, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante ambos tramos del día.

La Paz y Nogoyá también tendrán entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias por la mañana. En ambas ciudades se espera una máxima de 21 °C y ráfagas de hasta 50 km/h, que podrían continuar por la tarde.

Dónde se esperan lluvias y las ráfagas más fuertes

En Concordia y Federal, la probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. Las dos ciudades tendrán máximas de 22 °C y ráfagas de hasta 50 km/h.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la probabilidad de precipitaciones será del 10% al 40% por la mañana y bajará a un rango del 0% al 10% por la tarde. En ambas localidades, la máxima será de 20 °C y las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h durante la mañana.

Para Victoria se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 20 °C. La probabilidad de lluvias será de hasta el 10% por la mañana y bajará al 0% por la tarde, aunque las ráfagas podrían mantenerse entre los 42 y los 50 km/h.

Cómo estará el tiempo el domingo

Hacia la noche del sábado, la probabilidad de precipitaciones bajará al 0% en las ocho ciudades relevadas. Para ese tramo del día, se esperan temperaturas de entre 15 y 16 °C.

El domingo 8 comenzará fresco en Entre Ríos. Las mínimas serán de 8 °C en Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y de 9 °C en Paraná, La Paz, Nogoyá, Concordia y Federal.

El tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvias en las ocho localidades. Por la tarde se espera cielo despejado y una máxima de 23 °C en todas ellas.

El lunes volverán a subir las temperaturas

El lunes 9 se prevé cielo despejado, sin lluvias y con mínimas de 11 °C. Las máximas llegarán a 27 °C en Paraná, La Paz, Nogoyá, Concordia y Federal, mientras que en Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay alcanzarán los 26 °C.

El martes 10, las máximas subirán a 28 °C en Paraná, La Paz, Nogoyá, Concordia y Federal. En las otras tres ciudades se esperan 27 °C, con algo más de nubosidad hacia la segunda mitad del día en las ocho localidades.

Para el viernes 13, el pronóstico anticipa máximas de 34 °C en Paraná, La Paz y Nogoyá, y de 32 °C en Concordia y Federal. En Victoria se esperan 30 °C, mientras que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay llegarían a 29 °C.