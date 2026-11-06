Fiesta Nacional de la Avicultura: rompieron 1.200 huevos para preparar un revuelto Gramajo

La Fiesta Nacional de la Avicultura presentó este viernes una original propuesta gastronómica en Crespo, donde vecinos y visitantes participaron de la preparación de un revuelto Gramajo con 40 maples de huevos, equivalentes a unas 1.200 unidades. La actividad se desarrolló en el espacio Picoteando, donde los embajadores gastronómicos de la ciudad invitaron al público a colaborar con la elaboración de los platos que luego serían ofrecidos gratuitamente.

Durante una recorrida de Elonce, los cocineros mostraron sus técnicas de trabajo y explicaron cómo surgió la iniciativa. La propuesta reunió a integrantes del sector gastronómico local y a visitantes que se sumaron espontáneamente a la preparación.

Julio Almada, uno de los responsables del espacio, explicó: “Este es el embajador gastronómico que nos brindó la municipalidad para trabajar acá. Hoy vamos a hacer el revuelto Gramajo, así que los invitamos a todos a que vengan a la Fiesta de la Avicultura a romper los huevos”.

Una propuesta participativa con 1.200 huevos

El sector gastronómico llamó la atención por la cantidad de ingredientes utilizados. Almada precisó que el objetivo era romper 40 maples de huevos con la colaboración de los asistentes, quienes pudieron participar directamente de la elaboración.

“La idea fue de que se haga más participativo del público”, señaló el representante al explicar el propósito de la actividad.

El espacio Picoteando estuvo integrado por un equipo de entre 10 y 12 personas vinculadas a distintos rubros gastronómicos de Crespo. Según detalló Almada, algunos participantes habían formado parte de la comisión organizadora de la edición anterior, mientras que otros se incorporaron para colaborar con las preparaciones.

Revuelto Gramajo y panqueques para degustar gratis

La propuesta incluyó un menú salado y otro dulce. Mientras un grupo se encargó de preparar el revuelto Gramajo, los especialistas en pastelería organizaron la elaboración de panqueques para compartir con los visitantes.

Almada explicó que las degustaciones serían gratuitas y que los asistentes podrían probar los platos una vez finalizada su preparación. “Cuando esté todo listo, le van a avisar y va a degustar gratis”, indicó durante la entrevista con Elonce.

La iniciativa permitió que el público conociera el trabajo de los gastronómicos locales y participara de una experiencia vinculada con uno de los productos más representativos de la actividad avícola.

La técnica para romper los huevos

Uno de los momentos destacados de la recorrida se produjo cuando Alicia Fernández mostró cómo romper los huevos utilizando una técnica habitual en las cocinas profesionales.

La gastronómica explicó que el procedimiento consistía en golpear dos huevos entre sí para abrirlos y volcar su contenido en un recipiente. Durante la demostración, también mostró cómo realizar la tarea con una sola mano. “Tenemos que hacer el choque”, señaló Fernández mientras explicaba el procedimiento frente a las cámaras de Elonce.

La actividad despertó el interés de los visitantes, que se animaron a colaborar con la preparación. Algunos participaron por primera vez de una experiencia gastronómica de estas características, mientras otros compartieron sus conocimientos de cocina.