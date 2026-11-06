Lluvias y tormentas para el sábado en Entre Ríos: a qué hora llegarían y cuándo mejorarían las condiciones

Las lluvias y tormentas para el sábado en Entre Ríos marcarán el inicio del fin de semana, según las previsiones difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este 7 de noviembre, el organismo anticipó precipitaciones durante la madrugada y la mañana en diferentes sectores de la provincia, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Las condiciones comenzarían a mejorar durante la tarde, mientras que el domingo se presentaría con mayor estabilidad.

De acuerdo con los datos oficiales, las temperaturas máximas del sábado oscilarán entre los 20 y 23 grados en las ciudades tomadas como referencia, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 14 y 15 grados. La probabilidad de precipitaciones será más elevada durante las primeras horas de la jornada, con valores de entre el 40% y el 70% en algunas zonas.

El fenómeno afectaría a distintos sectores del territorio entrerriano, aunque con variaciones en la intensidad y duración de las precipitaciones. En Paraná y Concordia, las posibilidades de lluvias y tormentas se extenderán durante buena parte de la mañana, mientras que en Gualeguaychú se prevé una disminución de la inestabilidad hacia el mediodía.

Paraná y departamentos del centro y oeste provincial

Para Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay, se toma como referencia la previsión correspondiente a la capital entrerriana, donde el SMN anticipó una madrugada con tormentas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Durante la mañana del sábado, las posibilidades de lluvias disminuirán a valores de entre el 10% y el 40%. Además, se esperan ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros por hora durante la madrugada, mientras que en la mañana y la tarde podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura mínima prevista para Paraná será de 15 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. Hacia la tarde se espera una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas para ese período. Durante la noche, la nubosidad continuará, pero tampoco se anticipan lluvias.

Gualeguaychú y el sur entrerriano: lluvias durante la madrugada

En Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, la referencia será la previsión del sur provincial. Allí, el SMN anticipó tormentas durante la madrugada del sábado, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Para la mañana, el organismo mantuvo posibilidades de lluvias de entre el 10% y el 40%, mientras que durante la tarde la probabilidad disminuirá a valores de entre el 0% y el 10%. Hacia la noche, las condiciones se estabilizarían, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas.

En Gualeguaychú, la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. También se esperan ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde podrían disminuir a valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Concordia y el norte provincial: tormentas hasta la tarde

Para Concordia, Feliciano, Federal, Federación y San Salvador, se considera como referencia la previsión de Concordia, donde las condiciones de inestabilidad podrían prolongarse durante más horas que en otros sectores de Entre Ríos.

El SMN anticipó tormentas durante la madrugada, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Durante la mañana y la tarde, las posibilidades de lluvias se ubicarán entre el 10% y el 40%, por lo que no se descartan nuevos episodios de precipitaciones a lo largo de la jornada.

La temperatura mínima prevista para Concordia será de 15 grados y la máxima llegará a los 23 grados. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada, la mañana y la tarde. Recién hacia la noche se espera una mejora, con cielo mayormente nublado y sin lluvias previstas.

El domingo mejorarán las condiciones en Entre Ríos

Después de un sábado marcado por las precipitaciones y el viento, el domingo 8 de noviembre se presentaría con condiciones más estables en toda la provincia, de acuerdo con las previsiones del organismo nacional.

En Paraná se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, con cielo despejado o parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. No se prevén precipitaciones para ninguno de los períodos del día.

En Gualeguaychú, la mínima descenderá hasta los 8 grados y la máxima alcanzará los 23 grados, mientras que en Concordia se anticipan valores de entre 9 y 23 grados. En ambas ciudades, el domingo transcurriría sin lluvias y con presencia del sol.

Cómo seguirá la semana: máximas cercanas a los 30 grados

La estabilidad se mantendría durante el lunes 9 de noviembre, cuando se espera un ascenso de las temperaturas máximas. En Paraná y Concordia, los registros llegarían a los 27 grados, mientras que en Gualeguaychú alcanzarían los 26 grados.

Para el martes 10, las máximas previstas serán de 28 grados en Paraná y Concordia, y de 27 grados en Gualeguaychú. Las posibilidades de precipitaciones serán bajas o nulas, según las localidades y los períodos considerados.

El miércoles 11 continuará el aumento de las temperaturas, con máximas de 29 grados en las tres ciudades. De esta manera, después de las lluvias y tormentas del sábado, Entre Ríos atravesaría varios días con mayor estabilidad y temperaturas en ascenso.