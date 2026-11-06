Crisis en Paraguay: "Hay mucha gente preocupada y el miedo es por la plata del Estado", afirmó periodista

La crisis política en Paraguay y las denuncias relacionadas con Ueno Bank fueron analizadas por la periodista Iris Almada, de FM Río 105.1 de Encarnación, quien dialogó con Elonce sobre el escenario que, según su testimonio, atravesaba el país vecino. Durante la entrevista, describió la incertidumbre de los ahorristas, las acusaciones contra el presidente Santiago Peña y las posibles consecuencias institucionales del conflicto.

Desde Encarnación, capital del departamento de Itapúa, la comunicadora sostuvo que la situación se había profundizado el 3 de noviembre, cuando, según su relato, el Banco Central del Paraguay intervino la entidad financiera. La medida provocó restricciones en las cuentas bancarias y preocupación entre miles de clientes.

"Esto ya se iba escuchando, conociendo a través de la denuncia de algunos senadores opositores", afirmó Almada. Además, señaló que el conflicto financiero había adquirido una dimensión política por los presuntos vínculos entre el mandatario y el grupo empresarial.

Las acusaciones contra Santiago Peña

La periodista aseguró que el presidente paraguayo enfrentaba cuestionamientos por su relación con Ueno Bank y por presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales.

"Lo acusan al presidente de usar su figura como presidente para decirle a las instituciones estatales: depositen aquí la plata en este banco", manifestó.

Almada explicó que, según la información que manejaba, Santiago Peña había sostenido que se había desvinculado patrimonialmente de la entidad durante 2025. Sin embargo, señaló que las denuncias continuaron y derivaron en un conflicto institucional.

"En este momento se está realizando el juicio político al presidente", afirmó durante la entrevista. También indicó que el mandatario había sido convocado al Congreso, pero no se presentó personalmente y envió a sus representantes legales.

El temor de los ahorristas: cuentas bloqueadas y dinero inmovilizado

Uno de los puntos más preocupantes del relato fue la situación de las personas que mantenían sus ahorros en Ueno Bank.

"Hay mucha gente que está preocupada. Cuando el Banco Central del Paraguay anuncia que interviene Ueno Bank, la gente empieza a desesperarse", relató Almada.

La periodista explicó que numerosos clientes intentaron acceder a sus cuentas mediante la aplicación bancaria, pero encontraron restricciones para operar.

"La gente cuando entra en la aplicación del banco, directamente el banco quedó bloqueado con la cuenta que tenía ese usuario", describió.

Según indicó, la entidad tenía una importante presencia entre trabajadores y familias que utilizaban sus servicios digitales para recibir ingresos, realizar transferencias y administrar sus ahorros.

"Acá el miedo es la plata del Estado"

La entrevistada advirtió que la preocupación no se limitaba a los depósitos particulares, sino que también alcanzaba a los recursos públicos que, según las denuncias mencionadas, habrían sido colocados en la entidad.

"Acá el miedo es la plata del Estado, estamos hablando de muchos millones", sostuvo.

Almada mencionó al Instituto de Previsión Social entre los organismos presuntamente afectados y vinculó la situación con los cuestionamientos sobre la administración de recursos estatales.

"Por darte un ejemplo, el Instituto de Previsión Social, que cada vez que uno se iba no había medicamento. La plata también se había depositado en ese banco", expresó.

La periodista consideró que estas acusaciones agravaban el escenario político, debido a que involucraban recursos destinados a servicios públicos y prestaciones sociales.

Miles de clientes buscaron abrir cuentas en otros bancos

Almada también describió las dificultades que enfrentaban los ahorristas para recuperar su dinero y señaló que las autoridades financieras habían anunciado mecanismos de devolución.

"Solamente un banco en 48 horas recibió una cantidad de 60.000 usuarios que abrieron nuevas cuentas", aseguró.

Según explicó, muchos clientes necesitaban disponer de otra cuenta bancaria para recibir los fondos que eventualmente fueran reintegrados.

"Esto va a llevar un tiempo. Hay todavía un lapso de 15 días donde el banco ya se compromete para ir entregando de a poco a aquellos ahorristas", señaló.

La comunicadora advirtió que la incertidumbre afectaba especialmente a trabajadores que dependían de sus depósitos para afrontar los gastos cotidianos.

Allanamientos, empresarios investigados y bienes de lujo

Durante la entrevista, Almada también mencionó investigaciones judiciales contra directivos de la entidad financiera y procedimientos realizados en propiedades vinculadas con los empresarios.

"De 27 acusados directivos del banco, ocho en total ya son imputados", aseguró.

La periodista se refirió particularmente a Miguel Vázquez, a quien vinculó con el grupo empresarial investigado.

"Tenía avionetas, cinco automóviles de lujo, evaluados en millón y medio de dólares", relató.

También mencionó procedimientos en Encarnación, donde, según su testimonio, se habrían encontrado una embarcación de alto valor y una aeronave.

Almada destacó que el grupo empresarial mantenía una importante presencia comercial y publicitaria mediante patrocinios deportivos, eventos y otras actividades.

Manifestaciones y preocupación social

La periodista indicó que el conflicto había comenzado a generar manifestaciones de personas que reclamaban respuestas sobre el destino de sus depósitos.

En Encarnación, según relató, se habían registrado concentraciones frente a establecimientos vinculados con el grupo empresarial.

"Hay mucha gente que está preocupada", reiteró al describir la incertidumbre de los clientes y el impacto económico de la situación.

También sostuvo que la crisis había alcanzado a trabajadores de empresas relacionadas con el banco y a sectores comerciales que mantenían vínculos con la entidad.

Qué podría pasar con Santiago Peña

En el cierre de la entrevista, Almada analizó las posibles consecuencias políticas del conflicto y se refirió a la continuidad del presidente paraguayo.

"Va a depender del juicio político la definición de la Cámara del Senado", afirmó.

Paraguay atraviesa una profunda crisis política y financiera

La comunicadora explicó que, en caso de una eventual destitución, el vicepresidente Pedro Alliana debería asumir la Presidencia de Paraguay.

"Si define el Senado el juicio político en la acusación, si es que se define esto en cuestión de tiempo o de minutos, debe asumir el actual vicepresidente", expresó, en referencia a una eventual sucesión presidencial.

Finalmente, recordó el antecedente del juicio político de 2012 que terminó con la destitución de Fernando Lugo y señaló que Paraguay volvía a enfrentar un escenario de fuerte tensión institucional.

"Un desencadenante económico nunca visto", resumió Almada al describir la magnitud que atribuía al conflicto financiero.