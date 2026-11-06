El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión con referentes del sector avícola para analizar medidas que impulsen la producción de huevos en Entre Ríos. Abordaron la carga tributaria, el acceso a granos y la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento.
El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con productores avícolas para impulsar la producción de huevos en Entre Ríos y fortalecer el desarrollo agroindustrial de la provincia.
El encuentro se realizó este viernes en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, donde se analizaron propuestas vinculadas con la carga tributaria, el abastecimiento de granos y la ampliación de la infraestructura productiva.
La reunión contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y representantes de la avicultura de postura. El objetivo fue avanzar en una agenda conjunta que permita mejorar las condiciones de producción y consolidar a Entre Ríos como un polo de transformación de proteína vegetal en animal.
Durante el intercambio, los productores expusieron las principales dificultades que enfrenta la actividad y plantearon alternativas para fortalecer la competitividad del sector, especialmente en materia de costos, disponibilidad de materias primas y capacidad de almacenamiento.
Los principales planteos de los productores avícolas
Entre los temas abordados se destacó la necesidad de reducir la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mejorar el acceso al maíz y la soja producidos en territorio entrerriano e incentivar el crecimiento de la superficie destinada a estos cultivos.
También se analizó la posibilidad de ampliar la infraestructura de acopio y silaje, considerada fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos balanceados destinados a la producción avícola y otras actividades vinculadas con la proteína animal.
Los representantes del sector señalaron que contar con mayor disponibilidad de granos y mejores condiciones de almacenamiento permitiría acompañar el crecimiento de la actividad y fortalecer la cadena agroindustrial provincial.
El Gobierno destacó el diálogo con el sector privado
Al finalizar el encuentro, el ministro Guillermo Bernaudo resaltó la importancia de mantener una comunicación directa con los productores para identificar las necesidades de cada actividad económica.
El funcionario explicó que uno de los objetivos establecidos por Frigerio es posicionar a Entre Ríos como una de las principales provincias transformadoras de proteína vegetal en animal.
En ese sentido, señaló que durante la reunión se fueron "planteando cuáles eran las distintas necesidades que tenía el sector para desarrollar y seguir creciendo".
La valoración de los referentes avícolas
Por su parte, el productor Sergio Roth destacó la convocatoria y la posibilidad de intercambiar propuestas directamente con las autoridades provinciales. "Celebramos desde el sector, quienes hemos podido participar, que se nos tenga en cuenta y se nos invite a dialogar", expresó.
Además, consideró que existe coincidencia entre las necesidades productivas y los objetivos planteados por el Ejecutivo. "Vemos que el gobierno tiene un claro norte en este sentido, de ser la principal proveedora o productora de proteína animal", sostuvo.
Finalmente, Roth valoró la disposición para abordar las problemáticas planteadas y avanzar en una agenda compartida. "Hay una muy buena receptividad y creo que este es el camino, trabajar juntos estos puntos", concluyó.