El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su gira por Sudamérica que lo traerá a Argentina

El papa León XIV arribó este viernes a Montevideo, donde inició su primera gira apostólica por América Latina. Permanecerá en Uruguay hasta el 8 de noviembre, con actividades en tres ciudades, y luego continuará su recorrido por Argentina y Perú.
El papa León XIV llegó a Uruguay este viernes a las 16:20, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, para dar comienzo a su primera gira apostólica por América Latina. El recorrido se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá también visitas a Argentina y Perú.
La llegada del sumo pontífice marcó un acontecimiento histórico para Uruguay, que volvió a recibir a un Papa después de 38 años. La última visita de un jefe de la Iglesia católica al país había sido protagonizada por san Juan Pablo II, quien estuvo en territorio uruguayo en 1987 y 1988.
Durante su permanencia en el país vecino, prevista hasta el domingo 8 de noviembre, León XIV desarrollará una agenda que incluirá celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con fieles de distintas localidades.
La agenda del papa León XIV en Uruguay
El itinerario del pontífice contempla actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, tres ciudades que recibirán al líder de la Iglesia católica durante su visita.
Uno de los puntos de especial interés para los entrerrianos será Paysandú, ciudad uruguaya ubicada frente a Colón, sobre la margen oriental del río Uruguay. La cercanía geográfica permitirá que fieles de Entre Ríos puedan participar de las celebraciones previstas.
La visita también representa el inicio de un recorrido regional que continuará por Argentina y Perú, donde el pontífice desarrollará distintas actividades pastorales hasta el 17 de noviembre.
Un regreso histórico después de 38 años
La presencia de León XIV en Uruguay constituye la primera visita papal al país desde 1988, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a territorio uruguayo.
Aquel pontífice había visitado Uruguay por primera vez en 1987 y regresó al año siguiente, en dos acontecimientos que quedaron registrados en la historia de la Iglesia católica del país.
Con su llegada a Montevideo, León XIV inició una nueva etapa de encuentros con las comunidades católicas sudamericanas, en una gira que tendrá también a la Argentina entre sus destinos principales.