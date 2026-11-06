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Haciendo Comunidad Capacitación médica en Paraná

Las 1º Jornadas de Actualización en Oncología Ginecológica y Patología Mamaria reunieron a 190 participantes en Paraná

El Círculo Médico de Paraná fue sede de las primeras jornadas de actualización en oncología ginecológica y patología mamaria. Participaron profesionales de distintas provincias y disertantes de reconocimiento nacional e internacional.

6 de Noviembre de 2026
Paraná: primeras Jornadas de Oncología Ginecológica y Mamaria.
Paraná: primeras Jornadas de Oncología Ginecológica y Mamaria. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El Círculo Médico de Paraná fue sede de las primeras jornadas de actualización en oncología ginecológica y patología mamaria. Participaron profesionales de distintas provincias y disertantes de reconocimiento nacional e internacional.

Las 1º Jornadas de Actualización en Oncología Ginecológica y Patología Mamaria se desarrollaron en el Círculo Médico de Paraná, con la participación de profesionales de la salud de distintas especialidades. El encuentro, organizado durante dos días, buscó fortalecer la formación médica y promover el abordaje integral de pacientes con enfermedades oncológicas.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

En diálogo con Elonce, los médicos Verónica Vilchez y Mariano Leanza, coordinadores de la actividad, destacaron la convocatoria y la presencia de especialistas de diferentes provincias. También participaron disertantes de reconocimiento nacional e internacional.

 

"Estamos muy contentos. Ayer se abordó patología ginecológica y, hoy, patología oncológica mamaria. La convocatoria ha sido muy buena y es un evento que ayuda a actualizar a todos nuestros colegas", expresó Vilchez.

 

Ver&oacute;nica Vilchez, m&eacute;dica (Elonce)
Verónica Vilchez, médica (Elonce)

 

Una convocatoria que superó las expectativas

 

La capacitación estuvo destinada a oncólogos, mastólogos, ginecooncólogos y especialistas en anatomía patológica, diagnóstico por imágenes y terapia radiante. También participaron enfermeros, residentes y estudiantes avanzados de medicina.

 

Leanza precisó que se registraron 130 inscriptos, a los que se sumaron aproximadamente 60 personas entre disertantes, coordinadores y profesionales encargados de las discusiones académicas. "La convocatoria superó nuestras expectativas", aseguró.

 

El especialista explicó que el intercambio con profesionales de mayor experiencia permite conocer otras realidades y alternativas de tratamiento. "La idea es aprender entre todos", sostuvo, y destacó la importancia de trasladar esos conocimientos a la atención de los pacientes.

 

Mariano Leanza, m&eacute;dico (Elonce)
Mariano Leanza, médico (Elonce)

 

La importancia de la actualización permanente

 

Por su parte, Vilchez remarcó los avances de la medicina en el tratamiento de enfermedades oncológicas ginecológicas y mamarias, así como la necesidad de mantener una formación continua.

 

"Este tipo de propuestas nos acercan entre colegas y nos permiten entender al trabajo multidisciplinario, que es tan importante para favorecer a las pacientes", señaló.

 

Finalmente, los organizadores destacaron la respuesta positiva de los asistentes y el interés en repetir la experiencia, con el propósito de continuar promoviendo la capacitación médica en Paraná y Entre Ríos.

 

Jornadas de oncología, ginecología y patología mamaria en Paraná

Temas:

Círculo Médico de Paraná jornadas medicina oncología ginecología patología mamaria
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