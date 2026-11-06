OSER firmó un convenio con el Hospital de la Baxada de Paraná: qué servicios tendrán los afiliados

El convenio entre OSER y el Hospital de la Baxada Teresa Ratto permitirá a los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos acceder a una amplia variedad de especialidades médicas, con turnos preferenciales y un sistema de gestión digital. El acuerdo prestacional fue firmado con el objetivo de agilizar la atención y facilitar el acceso a los servicios de salud.

La iniciativa busca mejorar los tiempos de respuesta para quienes necesitan consultas, estudios y atención especializada. Uno de los principales beneficios será la asignación de turnos preferenciales, una modalidad destinada a facilitar el acceso de los afiliados a las distintas prestaciones del establecimiento.

(GdER)

A partir del convenio, los beneficiarios podrán acceder a servicios de alergia e inmunología, cardiología, cirugía general, cirugía vascular y flebología, dermatología, diagnóstico por imágenes, fonoaudiología, gastroenterología, ginecología y obstetricia, entre otras especialidades disponibles.

Atención pediátrica y especialidades médicas

El acuerdo también contempla prestaciones de medicina general y clínica, nefrología, neumonología, neurocirugía y urología. De esta manera, los afiliados de OSER podrán realizar consultas con profesionales de distintas áreas en el Hospital de la Baxada.

Uno de los servicios destacados del establecimiento es la atención pediátrica, que comprende el acompañamiento de pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Además, cuenta con una posta de atención al niño enfermo, destinada a la evaluación urgente de cuadros agudos.

Este espacio funciona diariamente en el horario de 8 a 20 y permite atender situaciones que requieren una valoración médica oportuna, como dificultades respiratorias y otros síntomas agudos. La prestación forma parte de los servicios disponibles en el hospital.

Cómo solicitar turnos en el Hospital de la Baxada

Para acceder a las consultas con los distintos profesionales, los afiliados deberán solicitar un turno previo. El trámite puede realizarse completamente de manera online, a través de la plataforma digital del establecimiento.

El sistema permite gestionar las citas médicas sin necesidad de concurrir personalmente al hospital para iniciar la solicitud. Los interesados deberán ingresar al sitio oficial de turnos del Hospital de la Baxada y seguir las indicaciones de la plataforma.

Con este nuevo convenio, OSER y el establecimiento sanitario buscan fortalecer la accesibilidad a las prestaciones médicas y ofrecer una atención más ágil a los afiliados de la obra social provincial.