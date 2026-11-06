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Paraná Creciente del río Paraná

A cinco centímetros del nivel de alerta: las imágenes de la creciente del río Paraná

El río Paraná continúa creciendo frente a la capital entrerriana y registró una altura de 4,65 metros. El Instituto Nacional del Agua proyecta que podría alcanzar los 4,70 metros el martes 10 de noviembre. La acumulación de camalotes preocupa en la zona del puerto.

6 de Noviembre de 2026
El río Paraná llegó a 4,65 metros y está a 5 cm del alerta.
El río Paraná llegó a 4,65 metros y está a 5 cm del alerta. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El río Paraná continúa creciendo frente a la capital entrerriana y registró una altura de 4,65 metros. El Instituto Nacional del Agua proyecta que podría alcanzar los 4,70 metros el martes 10 de noviembre. La acumulación de camalotes preocupa en la zona del puerto.

La creciente del río Paraná continúa avanzando frente a la capital entrerriana y este viernes alcanzó los 4,65 metros, apenas cinco centímetros por debajo del nivel de alerta establecido en 4,70 metros. El registro representa una suba de cuatro centímetros respecto de la última medición informada por Prefectura Naval.

 

Durante una recorrida por la costanera, Elonce constató el avance del agua y la importante acumulación de camalotes que llegan arrastrados por la corriente. La situación resulta especialmente visible en la zona de la dársena del puerto, donde se observan grandes cantidades de vegetación flotante.

 

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Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río podría alcanzar los 4,70 metros el próximo martes 10 de noviembre. Sin embargo, debido al ritmo de crecimiento registrado durante las últimas jornadas, no se descarta que llegue a ese nivel antes de la fecha prevista.

 

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Qué se espera para las próximas semanas

 

La Dirección de Hidráulica de Entre Ríos anticipó que el nivel del río podría experimentar una desaceleración temporal, aunque se prevé un nuevo incremento a partir de la tercera semana de noviembre, asociado a las precipitaciones esperadas.

 

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En Paraná, el nivel de alerta se encuentra establecido en 4,70 metros, mientras que la referencia de evacuación es de cinco metros. Con la altura actual, el río está a 35 centímetros de este último umbral.

 

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Por el momento, las proyecciones no anticipan que el agua alcance la costanera baja, situación que requeriría niveles superiores a los siete metros. No obstante, continúa el seguimiento de la evolución hidrométrica.

 

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Camalotes y pronóstico de lluvias

 

En la zona portuaria, la creciente también se manifiesta mediante una fuerte corriente y el desplazamiento de numerosos camalotes. Durante la recorrida se observaron medidas destinadas a impedir su ingreso a determinados sectores de la dársena.

 

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Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó probabilidades de tormentas aisladas para la noche del viernes y la mañana del sábado, con posibilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

 

Para el domingo y el lunes se esperan mejores condiciones meteorológicas. Entretanto, las autoridades mantienen el monitoreo del río ante la posibilidad de que alcance próximamente el nivel de alerta en Paraná.

 

Creciente del Paraná: El Río alcanzó los 4.65 metros

Temas:

Paraná río Paraná creciente nivel de alerta monitoreo
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