Toma de rehenes en Paraná: un hombre retiene a tres personas y amenaza con explotar una casa

Una toma de rehenes en Paraná generó un importante despliegue policial durante la tarde de este viernes. Un hombre ingresó a una vivienda de calle Miguel David, retuvo a tres personas y amenazó con provocar una explosión mediante una garrafa de gas abierta.
Una toma de rehenes en Paraná provocó momentos de extrema tensión durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, cuando un hombre ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Miguel David, entre Alejandro Albornoz y Salvador Caputto, donde retuvo a tres personas y amenazó con hacer explotar el inmueble utilizando una garrafa de gas abierta.
Ante la gravedad de la situación, se desplegó un importante operativo de emergencia en el sector, con la intervención de personal policial especializado, Bomberos y equipos de asistencia sanitaria. La presencia de una garrafa con gas abierto incrementó la preocupación por el riesgo de una posible explosión.
Según la información preliminar, el hombre permanecía dentro del domicilio junto a las tres personas retenidas. Hasta el momento, no se habían precisado las circunstancias en las que ingresó a la vivienda ni los motivos que desencadenaron el episodio, publicó Reporte 100.7.
Amplio operativo de emergencia en la zona
En el lugar trabajaban efectivos de Operaciones Especiales de la Policía de Entre Ríos, junto con dotaciones de Bomberos y personal del servicio de emergencias médicas 107, que se encontraban preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.