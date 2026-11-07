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Espectáculos Moda de verano

Zaira Nara apostó al negro en su última producción: del enterizo cavado a las transparencias

La modelo combinó una prenda de escote halter con zapatos destalonados de taco cuña y efecto carey. Para el segundo look de la producción, eligió una minifalda de encaje translúcido, un corpiño de breteles finos y sandalias negras.

7 de Noviembre de 2026
Zaira Nara.
Zaira Nara.

La modelo combinó una prenda de escote halter con zapatos destalonados de taco cuña y efecto carey. Para el segundo look de la producción, eligió una minifalda de encaje translúcido, un corpiño de breteles finos y sandalias negras.

Zaira Nara eligió un enterizo negro cavado para la sesión de fotos de su colaboración con Ricky Sarkany. La modelo combinó la prenda con zapatos destalonados en tonos marrones, una de las propuestas de calzado que mostró la campaña de verano.

 

El enterizo, de líneas simples, tenía escote halter, un corte que se sujeta alrededor del cuello y deja los hombros al descubierto. El negro liso de la prenda contrastó con el acabado veteado de los zapatos.

 

 

El modelo de calzado tenía taco cuña y punta cuadrada. El efecto carey, con matices marrones, aportó color al conjunto.

 

El maquillaje y el peinado de la producción

 

Para el primer look, Zaira Nara llevó un maquillaje en tonos bronceados. El iluminador en los pómulos acentuó el acabado luminoso de la piel.

 

 

La propuesta se completó con labios en un tono nude y pestañas marcadas. La combinación mantuvo los colores neutros en el rostro.

 

La modelo usó el pelo suelto y lacio, con raya al medio. El acabado brillante acompañó el estilismo de líneas simples elegido para las primeras imágenes.

El segundo look, con encaje y lentejuelas

 

Hacia el final de la sesión, Zaira Nara cambió el enterizo por una minifalda de encaje negro translúcido. La prenda tenía detalles de lentejuelas que sumaban brillo a la trama.

La combinó con un corpiño negro de breteles finos. Para el calzado, eligió unas sandalias tipo ojota del mismo color.

 

Los dos conjuntos mostraron alternativas distintas dentro de la misma campaña. El primero combinó un enterizo liso con zapatos de taco cuña, mientras que el segundo reunió transparencias, lentejuelas y sandalias negras.

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