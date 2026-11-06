Nathy Peluso mostró románticas fotos con su novio Phil Kane: besos, viajes y relax

Nathy Peluso sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías junto a su novio, el atleta estadounidense Phil Kane. La cantante compartió momentos románticos, imágenes de sus vacaciones y un mensaje especial: “Bendiciones infinitas”.
Nathy Peluso y su novio, Phil Kane, volvieron a captar la atención de sus seguidores en las redes sociales después de que la artista argentino-española publicara un álbum de fotografías de sus últimos días. Las imágenes incluyeron escenas románticas, viajes y momentos de descanso, acompañados por un mensaje que despertó numerosas reacciones.
La cantante, que confirmó públicamente su relación con el deportista en mayo de este año, compartió una serie de postales que reflejaron distintos momentos de su vida personal. Desde entonces, ambos comenzaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia, aunque mantuvieron cierta reserva sobre su intimidad.
En esta oportunidad, Peluso acompañó las fotografías con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Bendiciones infinitas .com señoras”. La publicación reunió imágenes de la pareja y otras en las que la artista disfrutó de paisajes naturales y jornadas de descanso.
Las románticas fotografías de Nathy Peluso y Phil Kane
Entre las imágenes más destacadas apareció una fotografía tomada dentro de un ascensor, donde Nathy Peluso y Phil Kane se besaron frente a un espejo. La cantante sostuvo su teléfono celular para registrar el momento, que se convirtió en una de las postales más románticas de la publicación.
Otra de las fotografías mostró a la pareja a bordo de un avión privado. Ambos aparecieron abrazados y con lentes de sol, mientras el deportista descansaba junto a una ventanilla y la artista se apoyaba sobre sus piernas.
Las imágenes generaron repercusión entre los seguidores de Peluso, quienes celebraron las muestras de afecto de la pareja. La publicación representó una nueva oportunidad para conocer aspectos de la relación que ambos comenzaron a hacer pública meses atrás.
Vacaciones, playa y momentos de descanso
Además de las fotografías románticas, la cantante compartió distintas imágenes de sus días de relax. En una de ellas apareció sentada frente a un espejo, luciendo una prenda tejida de color blanco sobre un bikini turquesa.
También publicó una postal en la que flotaba de espaldas sobre aguas cristalinas, con los brazos extendidos y el rostro orientado hacia el cielo. En otra fotografía caminó descalza entre árboles, vestida con un diseño blanco largo.
El álbum se completó con imágenes bajo una carpa de playa, una selfie frente al espejo con un bikini de estampado animal print y un primer plano en el que apareció con el cabello mojado y un vestido negro.
Quién es Phil Kane, el novio de Nathy Peluso
Phil Kane es un atleta estadounidense de 27 años, con raíces jamaiquinas, especializado en carreras de fondo y maratones. A diferencia de la cantante, mantiene un perfil más reservado en las redes sociales, donde suele compartir principalmente contenidos relacionados con sus entrenamientos y competencias.
La relación entre ambos comenzó a hacerse pública en mayo de 2026, cuando fueron vistos juntos durante un clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid. Aquella aparición despertó las primeras versiones sobre un vínculo sentimental.
Con el paso de los meses, la pareja comenzó a compartir otras imágenes y apariciones públicas. Kane acompañó a Peluso en algunas presentaciones musicales, mientras que la cantante también estuvo presente en competencias internacionales del deportista.
Un gran momento profesional para la cantante
La publicación de las fotografías coincidió con un importante anuncio relacionado con la carrera musical de Nathy Peluso. La artista fue confirmada entre los nombres que participarán de las actuaciones de la ceremonia de los Latin Grammy 2026.
La noticia sumó un nuevo acontecimiento a su trayectoria artística, mientras continúa consolidando su presencia en la escena musical internacional.
Entre sus compromisos profesionales y sus momentos de descanso, Peluso volvió a compartir una parte de su vida personal con sus seguidores. Las imágenes junto a Phil Kane mostraron una faceta romántica de la cantante, que eligió celebrar esta etapa con fotografías y un mensaje de agradecimiento.