El vóley Sub 16 de Echagüe jugará la Copa Argentina y busca apoyo económico para cumplir su sueño

El vóley Sub 16 de Echagüe se prepara para disputar la Copa Argentina en Chapadmalal, una competencia que representa una importante oportunidad deportiva para las jóvenes jugadoras del club paranaense. El plantel consiguió acceder al torneo nacional después de varios años de entrenamiento y trabajo en equipo pero ahora enfrenta otro desafío: reunir los recursos económicos necesarios para concretar el viaje.

La profesora Celina Molinari, responsable de la categoría, recibió a Elonce en las instalaciones del Club Atlético Echagüe y compartió la emoción que atraviesa al grupo. Explicó que participar de una Copa Argentina constituye uno de los principales objetivos de las divisiones inferiores y que, más allá de los resultados, representa una experiencia de crecimiento personal y deportivo.

“Hace un par de años que venimos trabajando con este grupo. Algunas chicas están desde más pequeñas y otras son nuevas. Lo más alto a lo que uno apunta en inferiores es llegar a una Copa Argentina y tratar de viajar”, expresó Molinari. La entrenadora recordó que también vivió esa experiencia como jugadora: “Es algo que te marca, te cambia y te hace crecer. Poder llevar al club a una Copa Argentina es un orgullo muy grande”.

Cómo llegó Echagüe a la Copa Argentina de vóley

La posibilidad de competir a nivel nacional fue un objetivo planteado desde el comienzo de la temporada. Molinari explicó que la categoría Sub 16 atravesó un año de competencia exigente y que, aunque inicialmente no consiguieron una plaza directa, el equipo mantuvo su preparación y logró acceder al certamen tras la liberación de cupos.

“Desde un principio tratamos de inculcarles que a lo que hay que ir es a la Copa Argentina. Este año la competencia Sub 16 fue muy fuerte. Nosotros por cupo no alcanzamos a llegar, pero nos inscribimos y hubo bajas de otros equipos”, detalló.

La entrenadora señaló que esa oportunidad encontró al plantel preparado para asumir el desafío. “Desde principio de año nos lo propusimos. Dijimos: vamos a aprender, a jugar y a sumar experiencia. Queremos representar al club y llevarlo lo más alto que podamos”, sostuvo.

El esfuerzo económico de las familias para viajar a Chapadmalal

La participación en el campeonato implica una inversión importante para las jugadoras y sus familias. Los gastos incluyen traslado hasta Chapadmalal, alojamiento, alimentación y otros costos relacionados con la competencia, entre ellos el arbitraje.

“Es un torneo muy caro que se suma a los torneos locales y a los que salís para hacer experiencia. Uno, como amateur, se banca solo y los padres siempre acompañan a las chicas”, explicó Molinari.

Para afrontar esos gastos, las familias y las deportistas realizan distintas actividades de recaudación. “Hacen muchas ventas, en grupo o indivitual. Venden de todo. Es muy duro poder viajar por lo económico, pero es el sueño que tienen”, manifestó la profesora. También aclaró que deben cubrir incluso los gastos de los árbitros: “Comida, estadía, los días allá y cualquier cosa que necesites gastar”.

Buscan auspiciantes y reciben donaciones para concretar el viaje

Además de las ventas, las jugadoras crearon una cuenta de Instagram para difundir su participación en la Copa Argentina, compartir las actividades de recaudación y facilitar las colaboraciones económicas. A través de ese espacio publican información sobre las donaciones y los avances de la preparación.

“Ya varias personas nos han donado y conseguimos varios sponsors. Vamos bien, pero seguimos necesitando”, explicó una de las integrantes del plantel. Durante la entrevista, las jóvenes agradecieron el acompañamiento de las empresas y comercios que colaboraron con la iniciativa.

Molinari reiteró que cualquier aporte será importante para aliviar el esfuerzo de las familias. “Todos los que quieran colaborar con las chicas son más que bienvenidos. Es un viaje muy a pulmón y poder viajar está difícil por la economía actual”, sostuvo. Mientras continúan los preparativos, las jugadoras de Echagüe mantienen la ilusión de representar a Paraná en una competencia nacional y sumar una experiencia que consideran fundamental para su formación deportiva.

Las jugadoras compartieron su emoción por representar al club

La clasificación despertó entusiasmo entre las integrantes del equipo, que esperan vivir una experiencia deportiva y de convivencia junto a sus compañeras. Una de las jóvenes contó que conoce la importancia de este tipo de competencias por experiencias familiares y que espera disfrutar del viaje.

“Es muy alegre llegar a la Copa Argentina, tener la chance de poder estar allá. Sé que es una experiencia muy linda, que te une mucho como grupo. Ojalá vivirla de la misma forma”, expresó.

Por su parte, Mailén Comas, capitana del equipo, reconoció que participar del campeonato supera sus expectativas iniciales. “Estoy muy orgullosa de poder ir a Chapadmalal. Nunca me imaginé poder ir, así que es todo un logro”, aseguró. Sobre su responsabilidad dentro del plantel, agregó: “Llevo todo un peso, pero con el apoyo de mis compañeras se me hace fácil y todo se puede lograr”.