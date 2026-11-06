Franco Balbuena, ganador del Karting Entrerriano: “Fue una locura ser campeones en Gualeguay”

REDACCIÓN ELONCE
Franco Balbuena se consagró campeón del Karting Entrerriano 2026 en la categoría 150 cc C y celebró el título en Gualeguay. En diálogo con El Once Deportivo, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, repasó su trayectoria, habló de la posibilidad de conseguir otra corona.
Franco Balbuena, campeón del Karting Entrerriano 2026, celebró su consagración anticipada en la categoría 150 cc C, obtenida durante el último fin de semana en Gualeguay. El piloto de 23 años dialogó con el programa El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y compartió su emoción por haber conseguido el título ante su gente. Además, reveló que prepara su debut en el automovilismo y que todavía mantiene posibilidades de alcanzar otro campeonato esta temporada.
El corredor explicó que llegó a la competencia con posibilidades matemáticas de consagrarse, aunque inicialmente esperaba que la definición se produjera durante la jornada del domingo. Sin embargo, una combinación favorable de resultados le permitió asegurarse el campeonato el sábado.
“No esperábamos salir campeones el sábado, pensábamos que sería el domingo, pero salió todo bien. Fue una locura ser campeones acá en Gualeguay, con toda mi gente”, expresó durante la entrevista.
Una consagración especial después de años de esfuerzo
Balbuena recordó que su primer campeonato entrerriano llegó en 2012, cuando todavía participaba en la categoría Escuela. Después atravesó un largo período sin títulos, aunque se mantuvo entre los principales protagonistas de las diferentes divisionales. “Salí campeón en 2012, en la escuelita del Karting Entrerriano. Después, hasta 2024, cuando volví a salir campeón, fue una sequía bastante larga”, relató.
El piloto explicó que durante esos años debió adaptarse a diferentes categorías y afrontar definiciones que no siempre terminaron a su favor. Sin embargo, consideró que aquellas experiencias resultaron fundamentales para alcanzar la regularidad que mostró en las últimas temporadas.
“Siempre terminábamos terceros o subcampeones. Estábamos en la pelea, pero el primer puesto se nos escapaba por alguna cosa u otra”, recordó.
La posibilidad de conseguir otro campeonato en 2026
Además del título obtenido en la categoría 150 cc C, Balbuena mantiene posibilidades matemáticas de consagrarse en la divisional 150 cc B, considerada por el propio corredor como una de las más competitivas del Karting Entrerriano.
El piloto explicó que llegará a la última fecha con una diferencia aproximada de 30 puntos respecto del líder, Alejo. La competencia otorgará puntaje y medio, por lo que todavía existe una posibilidad de revertir las posiciones.
“Llegar a la definición con chances por cuarto año consecutivo me deja muy tranquilo. Estamos dando nuestro 100% en ambas categorías y no es nada fácil”, aseguró. Balbuena también destacó el nivel de los participantes y la exigencia que representa competir simultáneamente en dos categorías. Según explicó, la 150 cc B reúne a pilotos experimentados y equipos con un importante trabajo de preparación.
El salto al automovilismo con un Fiat Uno
Uno de los anuncios más importantes de la entrevista estuvo relacionado con el futuro deportivo del gualeyo. Balbuena confirmó que trabaja junto a su familia en la preparación de un Fiat Uno para competir en la Clase 2 de Competición Especial Entrerriana.
El vehículo se encuentra en el taller familiar y cuenta con un motor completamente nuevo. El objetivo del piloto es realizar las primeras pruebas y evaluar la posibilidad de debutar durante la última fecha de la temporada.
“Llegó el momento de dar el salto. No me voy a alejar del karting porque es lo que hice toda mi vida, pero hay que enfocarse un poco más en el auto”, manifestó.
El corredor explicó que su intención es comenzar a concentrar sus esfuerzos en el automovilismo durante 2027, aunque reconoció que le gustaría continuar vinculado con ambas disciplinas.
El sueño de competir en categorías nacionales
Al ser consultado sobre sus objetivos a largo plazo, Balbuena reconoció que le gustaría desarrollar una trayectoria dentro del automovilismo de turismo. “Me gustaría seguir el camino del auto de turismo. Me gustan mucho las categorías de Turismo Pista, miro mucho Turismo Nacional y sigo esas categorías”, expresó.
También señaló que suele asistir a competencias para observar el trabajo de los equipos y aprender sobre la preparación de los vehículos. Consideró que esas experiencias le permiten incorporar conocimientos para afrontar su nueva etapa deportiva.
En cuanto a su posible debut, explicó que pretende participar de las pruebas comunitarias y completar los procedimientos técnicos necesarios para recibir la autorización correspondiente. De concretarse, podría tener su primera experiencia en Competición Especial antes de finalizar el año.
El acompañamiento de su familia y el futuro del autódromo
Durante la entrevista, Balbuena destacó especialmente el respaldo de su padre Juan, su abuelo Matías y su padrino Pablo, quienes lo acompañaron desde sus comienzos en el karting.
“Mi viejo, mi abuelo y mi padrino son los tres que más me aconsejan. Siempre están encima de mí y me acompañaron toda la vida. Ellos fueron quienes me metieron en este mundo”, expresó.
El piloto también se refirió a los trabajos de recuperación del autódromo de Gualeguay. Aunque aclaró que no conocía todos los detalles del proyecto, destacó el esfuerzo de quienes impulsan las mejoras y manifestó su deseo de competir allí en el futuro. “Nunca giré ni corrí ahí. Cuando nací, el autódromo existía, pero ya no se corría más, así que no tuve la suerte de competir en ese circuito”, recordó.