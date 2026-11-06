La paranaense Victoria Michel Tosi vuelve al vóley profesional: "Ahora aspiramos al campeonato"

La voleibolista paranaense Victoria Michel Tosi, de 27 años, confirmó su regreso al vóley profesional y volverá a competir en la Liga Argentina Femenina con San Isidro de San Francisco, Córdoba, club con el que consiguió el ascenso a la máxima categoría. La exintegrante de Las Panteras, que también tuvo una experiencia en el beach vóley con la Selección Argentina, visitó El Once Deportivo y habló sobre su retorno a las canchas, las exigencias del alto rendimiento y los objetivos para la próxima temporada.

La central entrerriana retomará la competencia en la modalidad indoor después de una etapa dedicada al vóley de playa, disciplina en la que participó durante aproximadamente un año y medio. Su decisión de regresar al tradicional seis contra seis representó un nuevo capítulo en una carrera que incluyó experiencias internacionales, participaciones con seleccionados nacionales y una pausa para completar sus estudios universitarios.

"Pasé un año y medio en el beach vóley y hace poquito tomé la decisión de hacerme a un lado. Participé en la Selección Nacional y fue un camino lindo, inesperado. No estaba en mis planes dejarlo tan temprano, pero hubo muchas circunstancias que me llevaron a tomar la decisión. Ahora voy a meterme de lleno en la Liga", expresó Michel Tosi.

El regreso a San Isidro y el objetivo de ser campeona

La deportista regresará a una institución que conoce y con la que logró uno de los objetivos más importantes de su trayectoria reciente. En 2024 se incorporó al equipo cordobés para disputar la competencia de ascenso, que terminó con el histórico salto a la Liga Argentina Femenina.

"Me sumé para jugar por el ascenso, que lo logramos. San Isidro está jugando en la Liga Femenina desde el año pasado y ahora vamos por una temporada más", recordó.

El equipo de San Francisco alcanzó las semifinales durante su primera temporada en la máxima categoría, un antecedente que alimentó las expectativas para la próxima edición.

"Ahora aspiramos al campeonato. Es un equipo con muchas jugadoras jóvenes de alto nivel que están en la Selección. El año pasado llegó a semifinales y tuvo una muy buena campaña para ser su primera temporada en la categoría", destacó.

La preparación comenzaría alrededor del 7 de diciembre, mientras que la competencia está prevista para mediados de enero. Michel Tosi explicó que la pretemporada se desarrollará en dos etapas, con un receso durante las fiestas.

Por qué había decidido alejarse del alto rendimiento

Durante la entrevista, la exjugadora de Las Panteras recordó su decisión de abandonar el vóley profesional en 2021, cuando atravesaba una etapa de desgaste emocional después de varios años de competencia.

"Fue un quiebre interno, mental. Sentía que ya no me daba para más. Hoy, viendo el vóley, pienso cómo no tiré un poquito más, porque justo ese año estuvieron los Juegos Olímpicos de Tokio", reconoció.

Michel Tosi explicó que había comenzado su recorrido con los seleccionados argentinos desde las categorías formativas y que, con apenas 18 años, ya integraba el plantel mayor.

"Fueron ocho años de este ciclo constante entre club y selección. Uno de chica va con la inocencia de cumplir sueños, va como ciega, pero llegó un punto en el que no me sentía bien y tomé la decisión de hacerme a un lado", relató.

Su carrera había incluido pasos por clubes argentinos, como San Lorenzo, y experiencias profesionales en Finlandia y Alemania. Sin embargo, las exigencias de la competencia y la falta de períodos prolongados de descanso terminaron influyendo en su decisión.

La importancia de estudiar y construir otra profesión

Después de alejarse del vóley, Michel Tosi comenzó una carrera que logró completar y que actualmente complementa con estudios de osteopatía.

"Se me dio la oportunidad de estudiar Kinesiología y Fisiatría, que era algo que también quería hacer. Poder tener un título era importante para mí", explicó.

La deportista reconoció que combinar una carrera universitaria de esas características con la competencia profesional resultaba extremadamente difícil.

"Llevar una carrera universitaria con el deporte de alto rendimiento es muy difícil. Una carrera como Kinesiología, te diría que es imposible hacer las dos cosas a la vez a este nivel", sostuvo.

Durante su formación realizó prácticas hospitalarias, incluso en el Hospital San Martín de Paraná, y priorizó las obligaciones académicas. Su participación en la competencia de ascenso con San Isidro fue posible porque coincidió con el receso universitario.

"Así como antes estaba enfocada en el vóley y en mis sueños, con la carrera también tenía la meta de recibirme. Era estudiar, cursar, volver a casa y seguir estudiando. La pude terminar al día", destacó.

Las dificultades económicas del vóley femenino

Michel Tosi también analizó la situación del vóley femenino argentino y las dificultades que enfrentan las jugadoras para sostener una carrera exclusivamente deportiva.

"Es muy difícil dedicarse al vóley profesionalmente acá. Una tiene la dedicación, lo hace y es profesional, pero la retribución económica no acompaña", afirmó.

La central explicó que la duración de la Liga Argentina constituye uno de los principales obstáculos para quienes buscan vivir de la actividad.

"Empezamos a entrenar y jugar a mediados de enero y a mediados de abril terminamos. Son tres meses que no te permiten ahorrar y mantenerte durante todo el año", señaló.

En ese contexto, consideró que muchas jugadoras optan por emigrar para encontrar mejores condiciones económicas y deportivas.

"El mismo esfuerzo que hacés acá lo hacés afuera y tenés más retribución económica. También te permite jugar otras ligas y tener otra vidriera", expresó.

No obstante, reconoció que vivir lejos de la familia y del entorno afectivo también representa una dificultad importante para los deportistas.

Su experiencia con la Selección Argentina de beach vóley

Después de completar sus estudios, Michel Tosi encontró en el beach vóley una nueva oportunidad deportiva. Su acercamiento a la disciplina se produjo a través de Ana Gallay, quien la convocó para comenzar a entrenar.

"Ana me contactó en diciembre de 2024. Yo había empezado a jugar por diversión, pero me cuesta hacer cosas solamente por disfrute y terminé metiéndome directamente en la Selección Nacional", contó.

La adaptación fue exigente debido a las diferencias entre ambas modalidades, especialmente en el desplazamiento sobre arena y la necesidad de cubrir la cancha entre dos jugadoras.

"Es un deporte distinto, cien por ciento. Tenés que cubrir toda la cancha entre dos. En el vóley de piso atacaba bien y en la arena no podía tocar la pelota. Era desesperante porque algo que sabías hacer ahí no te salía", relató.

La deportista participó en competencias internacionales del Beach Pro Tour, donde tuvo la oportunidad de entrenar con representantes de diferentes países.

"Ese roce internacional es lo que te da juego. Podés entrenar con equipos de Países Bajos, España y otros países, y eso te ayuda a mejorar", explicó.

Sin embargo, decidió cerrar esa etapa después de aproximadamente un año y medio, una determinación que reconoció como dolorosa por el esfuerzo realizado.

"Fueron unos días de bajón porque habíamos hecho mucho esfuerzo para aprender un deporte nuevo. Ahora ya lo asumí y estoy en paz con la decisión", manifestó.

La preparación en Paraná y el apoyo de su entorno

De cara al regreso al vóley indoor, Michel Tosi comenzó a entrenar en el Paraná Rowing Club, donde volvió a trabajar con Fernando Zapata, quien había sido su entrenador durante sus primeros años.

"El martes empecé a entrenar en el Paraná Rowing Club, así que estoy agradecida porque siempre me abren las puertas. Estoy entrenando con Fer Zapata, que fue mi entrenador desde chica", destacó.

La jugadora también realiza trabajos físicos para recuperar su condición aeróbica después de una lesión en el pie que sufrió poco antes de los Juegos Suramericanos.

Durante la entrevista, valoró el acompañamiento de su familia, su pareja y sus amistades en los momentos de decisiones importantes.

"Me di cuenta de que tengo que hablar con mi papá, con mi novio y con mis amigas. Escuchar otras versiones de lo que ellos ven te ayuda a mirar las cosas desde otro lado", reflexionó.

VÓLEY PROFESIONALVICTORIA MICHEL TOSI VUELVE AL INDOOR EN SAN ISIDRO (SF - CBA)

Finalmente, Michel Tosi expresó su entusiasmo por regresar a San Francisco, una ciudad con la que mantiene un vínculo afectivo, aunque reafirmó su pertenencia a Paraná.

"Paraná es especial, es nuestra ciudad. Pero a San Francisco también le tengo mucho cariño. Mi mamá es cordobesa, tengo familia allá y mi pareja también es de Córdoba", concluyó.

Con una nueva etapa profesional por delante, la central paranaense se prepara para volver a competir en la máxima categoría del vóley argentino y buscar el título con San Isidro.