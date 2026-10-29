Maxi Básquet en Paraná: más de 110 equipos participan del torneo internacional Suricatas

REDACCIÓN ELONCE
El torneo internacional Suricatas reúne en Paraná a más de 110 equipos de Argentina y el exterior. En su 16ª edición, combina básquet, turismo y actividades sociales. Desde la organización destacaron a Elonce la convocatoria y el impacto del encuentro en la ciudad.
El Maxi Básquet en Paraná reúne a más de 110 equipos de distintas provincias argentinas y del exterior en la 16ª edición del torneo internacional Suricatas. La competencia se desarrolla en diferentes clubes de la capital entrerriana y convoca a jugadores y jugadoras de categorías que abarcan desde mayores de 30 hasta mayores de 70 años.
Desde el Club Atlético Estudiantes (CAE), Susana, integrante de la organización, dialogó con Elonce y destacó la convocatoria alcanzada. El encuentro comenzó con una fiesta de bienvenida y acreditación de las delegaciones, una tradición que caracteriza al certamen.
"Empezó ayer el torneo con una fiesta. Nosotros tenemos la particularidad que así lo empezamos, es una acreditación festiva", expresó. Además, destacó que participan más equipos provenientes de otras localidades y países que de la propia ciudad.
Una edición inspirada en Las mil y una noches
La propuesta de este año tiene como temática Las mil y una noches, una iniciativa que busca integrar la competencia deportiva con actividades recreativas y encuentros sociales.
"Esta edición está pensada en un nombre que se llama Las Mil y una noches, que tiene que ver con cómo los jugadores de más de 30 a más de 70 años viven la ciudad de Paraná, hacen lo que más les gusta, que es jugar al básquet, pero también tiene mucho encuentro social", explicó Susana.
La organizadora también valoró el desarrollo de las primeras jornadas y destacó que prácticamente no se registraron lesiones entre los participantes, un aspecto que consideró fundamental para el encuentro.
Paraná, una ciudad elegida por los jugadores
Uno de los principales atractivos del torneo Suricatas es la posibilidad de combinar la práctica deportiva con el turismo. Según explicó Susana, numerosos jugadores regresan cada año atraídos tanto por la organización como por los espacios recreativos y gastronómicos de Paraná.
"Siempre nos preguntamos por qué hace 26 años hay gente que repetitivamente viene a la ciudad. Tiene que ver con un torneo muy bien organizado, pero también a la gente le gusta la costanera, el río, comer pescado, juntarse a comer asados", manifestó.
En ese sentido, resaltó la infraestructura deportiva y la tradición basquetbolística de la capital entrerriana. La disponibilidad de clubes permite desarrollar los partidos en distintos escenarios y recibir a delegaciones numerosas.
Paseos por el río y nuevas propuestas
La organización incorporó este año una actividad turística para que los visitantes puedan recorrer el río Paraná. La iniciativa se concretó mediante un acuerdo con Viví Tu Río.
"Este año también le agregamos la posibilidad de que la gente pueda pasear por el río. Hicimos un acuerdo con la gente de Viví Tu Río", comentó Susana, quien explicó que cada edición busca ofrecer nuevas experiencias a los participantes.
Al describir la filosofía del encuentro, compartió una definición que sintetiza el objetivo de la organización: "Hay una ecuación que nosotros firmemente sostenemos que es básquet, una buena organización más un hermoso lugar, igual a felicidad".
Un encuentro que trasciende la competencia
Además de los partidos, el torneo ofrece espacios para compartir actividades fuera de las canchas. La propuesta contempla encuentros sociales, recorridos turísticos y experiencias gastronómicas.
"Nosotros buscamos que el jugador y la jugadora se vaya pleno, que haya sentido que lo dio todo, pero también que disfrutó todo, que estuvo en canchas muy buenas, pero que también estuvo en restaurantes muy lindos, tomando mate a la vera del río", expresó Susana.
La organizadora destacó que esa combinación explica, en parte, la continuidad del evento y el regreso de numerosas delegaciones. También valoró el compromiso de quienes trabajan desde hace años en la realización del certamen.
"Genera siempre una profunda mirada hacia quienes empezamos, hacia quienes hace tantos años venimos juntas construyendo el torneo", señaló al referirse al vínculo entre las integrantes de Suricatas.
El acompañamiento de los clubes y las instituciones
La realización del encuentro requiere la colaboración de clubes, empresas y organismos públicos. Durante cinco días, distintas instituciones deportivas adaptan sus actividades habituales para recibir los partidos.
"Sin el apoyo de los privados y sin el Estado presente que nos acompaña, no podemos realizar este tipo de eventos", afirmó Susana.
La organizadora reconoció que la utilización de las instalaciones implica modificaciones en las rutinas de los clubes, pero destacó la predisposición de las instituciones. "Los clubes suspenden durante cinco días las actividades, los padres los quieren matar, los chicos los quieren matar, pero entienden que le hacemos bien al básquet, que le hacemos bien a la ciudad", expresó.
Suricatas ya prepara su próxima edición
Mientras se desarrolla el torneo, la organización comenzó a planificar el próximo encuentro internacional. Susana adelantó que la fecha ya está definida, aunque prefirió mantenerla en reserva.
"Ya tenemos la fecha para el año que viene, pero no la voy a decir, no puedo", comentó durante la entrevista con Elonce. También anticipó que trabajan en nuevas propuestas para los participantes.
Con más de 110 equipos y delegaciones provenientes de Argentina y el exterior, la 16ª edición del torneo Suricatas continúa reuniendo a deportistas de diferentes generaciones y contribuye al movimiento turístico, gastronómico y deportivo de Paraná.