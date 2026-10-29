Autopsia de la docente correntina Nancy Godoy: confirmaron que fue asesinada a puñaladas

La docente Nancy Godoy fue asesinada a puñaladas en Corrientes, según confirmó el resultado preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Forense (IMF). El cuerpo de la mujer, de 52 años, había sido encontrado el miércoles en una zona rural del departamento Esquina, después de una intensa búsqueda por su desaparición.

El informe forense estableció que la víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Algunas de las lesiones presentaban características que indicaban que habían sido provocadas cuando todavía estaba con vida.

Los resultados fueron comunicados a la familia mediante una videoconferencia encabezada por el decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez. También participó la fiscal María Andrea González, quien lleva adelante la investigación junto con su colega Javier Mosquera.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes difundió un comunicado en el que precisó las conclusiones preliminares de los especialistas que examinaron el cuerpo de la docente.

“Ese informe indicó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes. Estas aparecen, algunas con signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores”, señalaron desde el organismo judicial.

El resultado confirmó que la muerte fue consecuencia de un ataque violento, mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para establecer las circunstancias del crimen y la participación de los sospechosos.

La causa se encuentra bajo la responsabilidad de los fiscales González y Mosquera, quienes solicitaron distintas medidas judiciales y pericias para reconstruir lo ocurrido.

Detenidos por el crimen de la docente

La investigación tiene cuatro personas detenidas con prisión preventiva. El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dispuso el lunes la medida contra Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.

Ireneo Zarza, el capataz detenido.

Anteriormente, el magistrado había ordenado la prisión preventiva de Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, esta última considerada presunta coautora del delito de homicidio simple.

Según la acusación fiscal, los sospechosos habrían actuado de manera coordinada para provocar la muerte de Godoy, aunque todavía no se determinó qué función habría cumplido cada uno.

El fiscal Mosquera sostuvo que los imputados “actuaron de común acuerdo y con una distribución de funciones que, aún, no pudieron ser determinadas”.

Los investigadores consideran que los acusados conocían las dificultades de desplazamiento de la docente y las condiciones de aislamiento de la zona donde trabajaba.

El lugar donde trabajaba y desapareció Nancy Godoy

Nancy Godoy se desempeñaba en la Escuela Primaria N°626, ubicada dentro de la estancia El Curupí, en el paraje El Malezal, una zona rural del departamento Esquina.

Para llegar al establecimiento educativo, donde asistían hijos de trabajadores rurales, la docente debía trasladarse en vehículo desde su vivienda hasta el casco de la estancia. Desde allí continuaba el recorrido a caballo durante aproximadamente tres horas, atravesando pajonales y bañados.

Según la investigación, Rosa Leguizamón conocía los movimientos habituales de la víctima porque la acompañaba desde el casco de la estancia hasta la escuela y le prestaba el caballo que utilizaba para desplazarse.

“Leguizamón sabía los movimientos y la rutina de la maestra porque era quien la acompañaba desde el casco de la estancia hacia la escuela”, se explicó durante la audiencia judicial.

La desaparición fue denunciada el 15 de octubre por Sebastián Medina, hijo de la docente, quien manifestó que la familia no tenía noticias de ella desde el día 7, cuando habían recibido un mensaje de voz por WhatsApp.

Las pruebas que analiza la Justicia

Durante la investigación, personal de la Policía de Corrientes inspeccionó un sector conocido como “puesto tapera”, ubicado aproximadamente a 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy.

En ese lugar solía permanecer Ireneo Antonio Zarza, quien se desempeñaba como capataz de la estancia El Curupí. Los investigadores buscaron determinar si el sitio pudo haber sido escenario del crimen.

Además, en inmediaciones de la escuela se encontró una boina que, según fuentes judiciales citadas por La Nación, Zarza habría reconocido como propia.

En otro procedimiento realizado en una vivienda de Leguizamón, ubicada en la localidad de Sauce, los efectivos secuestraron una campera negra y un par de alpargatas que podrían haber pertenecido a la docente.

ASI ENCONTRARON EL CUERPO DE NANCY GODOY , LA DOCENTE ASESINADA EN CORRIENTES •El cuerpo fue encontrado en una zona rural de difícil acceso. La investigación continúa para esclarecer el crimen y determinar las circunstancias del hecho. https://t.co/V0hddLmxsu — El Policial (@ElPolicialOK) October 29, 2026

Estos elementos quedaron incorporados a la investigación y deberán ser analizados para establecer su vinculación con el homicidio.

No descartan un posible abuso sexual

Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía es que la docente haya sido víctima de un ataque sexual antes de su asesinato. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada por las autoridades judiciales.

#Corrientes El video de la maestra Nanci donde se ve el abandono de la Escuela primaria rural 626 ⚠️ Tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo sin vida, se viralizó en las redes sociales un video que había filmado la maestra rural Nanci Godoy del estado calamitoso de la Escuela Primaria Común N°626, ubicada en el paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina, Corrientes, donde trabajaba como directora suplente. ❗️ En una carta dirigida al Consejo Escolar, también había dejado asentado el reclamo por el estado de abandono de la escuela, sin agua, con baños inutilizables, techos deteriorados y rastros de roedores y murciélagos, y con un docente titular que llevaba años sin asistir regularmente a dar clases. 👉🏼 Mientras el gobierno provincial, a cargo de Juan Pablo Valdés (UCR),aliado político de Javier Milei, habla de educación, las imágenes exponen una realidad alarmante que merece respuestas urgentes. Una realidad que, lamentablemente, se repite en todo el país, por el ajuste y desfinanciamiento que aplican en la educación. ❓ ¿Por qué nadie fue a corroborar y hacer algo con lo que estaba pasando? ¿Cómo pudo funcionar una escuela pública en medio de una estancia privada, con un acceso tan difícil que la maestra debía recorrer kilómetros a caballo para llegar? Si el Concejo de Educación de Corrientes recibió una carta que describía semejante nivel de abandono, ¿por qué no hizo algo para verificar las condiciones de la escuela y ponerla en condiciones? ¿Se podría haber evitado el femicidio de Nancy Godoy? 📹 Video: FM Vida Esquina. +Info sobre el tema: ➤ La carta que la maestra Nancy Godoy escribió dos meses antes de que la mataran y el Estado no atendió-> https://t.co/EErJdxtK0Z ➤ "Nos falta una maestra": paro nacional de docentes y auxiliares por justicia para Nanci Godoy y condiciones laborales dignas-> https://t.co/c5GMQR3BNs — ANRed #30Años (@Red__Accion) October 29, 2026

“En esta etapa incipiente de la investigación no descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, había expresado el fiscal Mosquera durante una audiencia.

El funcionario también advirtió que se trata de una investigación de “suma complejidad”, debido a las características del lugar donde ocurrió el hecho y a las circunstancias que rodearon la desaparición.