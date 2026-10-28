Cómo es el lugar donde hallaron el cuerpo de la docente Nancy Godoy en Corrientes: estaba a dos kilómetros de la escuela

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que permanecía desaparecida en Corrientes, fue encontrado este miércoles 28 de octubre en una zona de bañados conocida como Laguna Yacaré, a más de dos kilómetros de la escuela donde trabajaba. El hallazgo se produjo durante nuevos rastrillajes policiales, en un sector de difícil acceso que todavía no había sido inspeccionado.

La mujer fue localizada sin vida en un potrero del departamento de Esquina, en un área de vegetación densa y terrenos anegados. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal a Radio Sudamericana, el cuerpo estaba semisumergido y presentaba un avanzado estado de descomposición.

El descubrimiento ocurrió 21 días después de la última comunicación conocida de Godoy con su familia. La docente se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí.

Laguna Yacaré: cómo es el lugar donde encontraron a la docente

El sector donde apareció el cuerpo se caracteriza por la presencia de extensos bañados, vegetación abundante y condiciones geográficas que dificultan considerablemente los desplazamientos. De acuerdo con la información policial, el hallazgo se produjo aproximadamente a cinco kilómetros al este del casco de la estancia El Curupí y a más de dos kilómetros al suroeste de la Escuela Rural N° 626.

Las características del terreno impiden acceder fácilmente mediante vehículos convencionales, por lo que los investigadores debieron utilizar caballos para recorrer determinados sectores. El periodista de Esquina Marcelo Benítez explicó a Radio Sudamericana que el cuerpo fue encontrado por el policía Pablo Aguirre, quien participaba de los operativos de búsqueda.

"A ella la encuentra un policía a las 9.30 de la mañana y, como no tenían señal en ese lugar, salen a caballo para dirigirse a las autoridades. Después de dar la noticia, se confirma más o menos a las 12.30 que se trata de Nancy Godoy", precisó.

La falta de cobertura telefónica y las dificultades para atravesar los bañados complicaron las comunicaciones durante el procedimiento.

El cuerpo estaba semisumergido y será sometido a una autopsia

Tras el descubrimiento, las autoridades judiciales y policiales avanzaron con las actuaciones correspondientes para preservar el lugar y determinar las circunstancias de la muerte. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que estaba previsto su traslado al Instituto Médico Forense para realizar la autopsia.

El examen forense será fundamental para establecer la causa de muerte, determinar posibles lesiones y obtener elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento del hallazgo, no se habían informado oficialmente los resultados de las pericias ni las circunstancias precisas en las que murió la docente.

La investigación judicial continuó bajo la hipótesis de femicidio, por la que permanecen detenidas varias personas vinculadas al establecimiento rural.

La última comunicación de Nancy Godoy con su hijo

La docente había viajado el martes 6 de octubre desde Esquina hacia el paraje El Malezal para cumplir con sus tareas educativas. Su último contacto conocido con la familia ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20:34, cuando envió un mensaje de WhatsApp a su hijo Sebastián para comunicarle que se encontraba bien.

Según la reconstrucción del caso, Godoy habría manifestado que permanecería en la escuela debido a una tormenta que dificultaba los desplazamientos por los caminos rurales. La mujer tenía previsto regresar a su vivienda el viernes 9 de octubre, pero nunca llegó.

Inicialmente, las condiciones meteorológicas y las dificultades de acceso a la estancia hicieron que su ausencia no generara una alarma inmediata. Sin embargo, con el transcurso de los días y ante la falta de comunicaciones, sus familiares comenzaron a realizar averiguaciones.

La denuncia y el comienzo de los rastrillajes

Días antes de formalizarse la denuncia, un capataz de la estancia había advertido que no tenían noticias de la docente. Cuando revisaron el establecimiento educativo, encontraron las luces encendidas, pero no había rastros de Godoy.

Finalmente, el jueves 15 de octubre, su familia presentó la denuncia por desaparición, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona rural de Esquina.

La Policía de Corrientes desplegó más de 80 efectivos, con perros, caballos y drones. También se revisaron cámaras de seguridad de la ciudad y posteriormente se incorporó personal de Gendarmería Nacional.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, con intervención de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Cinco detenidos por la investigación del femicidio

El viernes 23 de octubre, a partir de elementos incorporados a la causa y contradicciones detectadas en las declaraciones de los sospechosos, la Fiscalía modificó la calificación de la investigación y comenzó a trabajar sobre la hipótesis de femicidio. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso la prisión preventiva de cinco personas vinculadas con la investigación.

Nahuel Rojas, Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval quedaron imputados por el femicidio de la docente rural.

Por su parte, Rosa Leguizamón fue acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón quedó imputado por falso testimonio.

Las medidas judiciales fueron adoptadas en el marco de la investigación penal, sin que hasta el momento se hubiera determinado mediante una sentencia la responsabilidad de los acusados.

Qué resta esclarecer sobre la muerte de la docente

El hallazgo del cuerpo representó un avance para la investigación, que hasta entonces se había desarrollado sin conocer el paradero de la mujer. La ubicación en un sector de bañados, alejado de la escuela y del casco principal de la estancia, será uno de los elementos que deberán analizar los investigadores para reconstruir sus últimos movimientos.

Además de la autopsia, las actuaciones buscarán establecer cómo llegó el cuerpo hasta Laguna Yacaré y qué relación podría existir entre ese lugar y las personas investigadas. Mientras tanto, la causa continuó bajo intervención judicial, con cinco detenidos y pericias pendientes para esclarecer las circunstancias de la muerte de Nancy Godoy.