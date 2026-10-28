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Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: un apostador ganó más de $1.080 millones en La Revancha y otros dos más de $184.000.000 en el Siempre Sale

Un apostador acertó todos los números en La Revancha del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.750 millones de pesos.

28 de Octubre de 2026
El Quini 6 repartió millones este miércoles.
El Quini 6 repartió millones este miércoles. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un apostador acertó todos los números en La Revancha del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.750 millones de pesos.

Un apostador acertó todos los números de La Revancha del Quini 6 y ganó más de $1.080 millones este miércoles. En el Siempre Sale hubo dos con cinco aciertos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.750 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 25-45-38-34-06-36. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-44-29-26-19-33. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.504.931.702.

 

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-43-26-45-42-22. Hay un ganador en este pozo, que se llevó $1.080.516.153,60. El apostador jugó su boleta en la provincia de Buenos Aires.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 26-22-20-37-35-36. Hubo dos ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $184.382.730. Uno es de la provincia de Santa Fe y el restante de Córdoba.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 369 ganadores y cada uno percibirá $542.005,42. Elonce.com

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